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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.01.2020 - 13:32,Son Güncelleme:/

Altınordu transferi açıkladı! Metehan Mimaroğlu...

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Altınordu transferi açıkladı! Metehan Mimaroğlu...

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, TFF 3. Lig ekibi Osmaniyespor'da forma giyen Metehan Mimaroğlu'nu transfer ettiğini açıkladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, TFF 3. Lig temsilcisi Osmaniyespor'da forma giyen Metehan Mimaroğlu'nu kadrosuna dahil etti.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı, oyuncunun Antalya kampına katıldığı belirtildi.

Futbol hayatına İstanbul Güngörenspor'da başlayan Metehan Mimaroğlu, profesyonel hayatında Eskişehirspor, Karacabey Belediyespor, Ergene Velimeşespor, Eyüpspor ve Alibeyköyspor'de forma giydi

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