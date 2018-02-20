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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
20.02.2018 - 16:58, Son Güncelleme:

Altınordu Tokyo için yatırım yapıyor

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2020 Tokyo Olimpiyatları'nda madalya şansı oldukça yüksek görülen milli cimnastikçi Ferhat Arıcan'ı kadrosuna dahil eden Altınordu, yine 2020 Olimpiyatları'nda mücadele edecek ilk Türk modern pentatlet İlke Özyüksel'i de bünyesine kattı.

Altyapıda yaptığı hamlelerle futbol camiasında adından söz ettiren Altınordu, Tokyo’da düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da altın madalyayı hedefliyor. Tokyo'da madalya şansı oldukça yüksek görülen milli cimnastikçi Ferhat Arıcan'ın ardından ilk Türk modern pentatlet İlke Özyüksel'i de bünyesine katan Altınordu, İzmir’de bir otelde düzenlediği basın toplantısıyla bu gelişmeyi duyurdu.

Basın toplantısında konuşan Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, 1.5 ay önce Ankara'da Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan'ı ziyaretinde İlke Özyüksel'le tanıştıklarını belirterek, “Baykan, İlke'nin Avrupa ve dünya şampiyonlukları olduğunu söyleyince hemen birlikte yola devam etme kararı aldık. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya hedefi var. Gözlerindeki hırsı gördüm. Kulübümüze çok yararı olacak” dedi.

Ferhat Arıcan ve İlke Özyüksel'in hiçbir zaman bir futbolcunun kazanacağı paraları kazanamayacaklarını ifade eden Başkan Özkan, “Bir futbolcunun 10 misli daha fazla emek veriyorlar. Kısıtlı imkanlarla bunları yapıyorlar. Futbolcularımızın onlar sayesinde disiplinli ve çok çalışmayı öğrenmelerini istiyoruz. Ferhat gibi İlke de futbolcularımıza kendi hayatını anlatacak. Onlarınki müthiş bir mücadele, hırs ve inanç hayatı. Bu çocuklar kimsenin desteği olmadan kendi hırslarıyla varlar. Süper Lig'de bir futbolcuda kuvvet, hız ve hırs olmalı. Onlar savaşçı ruh. Bize de savaşçı ruh lazım. İş adamları böyle gençlerimize desteklemeli” diye konuştu.

“Olimpiyat madalyası alacağım”

Spora çok küçük yaşlarda başladığını anlatan İlke Özyüksel, 9 yaşında ilk dünya şampiyonluğunu yaşadığını ifade ederek, “Dünya ve Avrupa çapında şampiyonluklar elde ettim. 2015'te atıcılık, eskrim, yüzme, binicilik ve koşudan oluşan pentatlonda dünya rekoru kırarak şampiyon oldum. O dönem 2016 Rio Olimpiyatları'na kota almak için günde 10 saat antrenman yapıyordum. İlk olimpiyat tecrübemde çok gençtim ve başarılı olamadım. 2017'yi 2 dünya rekoru ve 5 madalyayla kapattım. Halen gençlerde yarışıyorum, bu yıl Çekya'da gençler dünya rekoru kırmak istiyorum. Asıl hedefim 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak. Olimpiyat altın madalyasını almadan bu spora veda etmeye hiç niyetim yok” dedi.

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