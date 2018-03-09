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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler Futbol HaberleriAltınordu ’Süper’ geliyor!
Futbol Altınordu ’Süper’ geliyor!
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dha
09.03.2018 - 13:20, Son Güncelleme:

Altınordu ’Süper’ geliyor!

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Altınordu ’Süper’ geliyor!

SPOR Toto 1. Lig’de zirve yarışındaki önemli rakiplerinden İstanbulspor’u geriye düştüğü maçta evinde 3-1 yenen Altınordu, ikinci yarıda adeta şaha kalktı.

Oynadığı 9 maçta 7. galibiyetini alan kırmızı-lacivertliler Play-Off yarışında vites yükseltti. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu sezonun ilk yarısında 20 puan topladıklarını, ikinci devrede ise 9 haftada 22 puana ulaştıklarını belirterek, "Öncelikle ligde kalmayı garantiledik. Play-Off youlnda ise eşik sayılabilecek maçta ciddi rakiplerimizden İstanbulspor’u yendik. Rakibimize deplasmanda 2-0 yenilmiştik. 3-1’lik galibiyetle ikili averajda eşitliği sağladık. Genel averajde ise üstünüz. Geçen sezon Play-Off’u 3’lü averajla kaçırmıştık. Bu tür küçük detaylar çok önemli" diye konuştu.

Milli maç arasına kadar Eskişehirspor (D) ve Denizlispor’la karşı karşıya geleceklerini hatırlatan deneyimli teknik adam, "Eğer bu 2 maçımızı kazasız atlatırsak, Play-Off’u kemikleştiririz. Bu kez de hedef büyütüp direkt Süper Lig’e çıkabilmenin hesaplarını yaparız. O nedenle önümüzdeki 2 hafta bizim açımızdan çok kritik. Biz her maçı final olarak değerlendiriyoruz. Play-Off’ları geçmiş senelerde hep kıl payı kaçırdık. İnanıyorum ki bu sezon İzmir’e güzel bir heyecan yaşatacağız ve başarılı olacağız" cümlelerini kullandı. Hüseyin Eroğlu, Eskişehirspor maçı öncesi Uğur’un kart cezasının sona erdiğini, sakatlığı bulunan Oğulcan’ın da takıma dönebileceğini söyledi.

İZMİR’DEN BÜYÜK DESTEK

ALTINORDU’nun 1. Lig’in 26. haftasında Bornova Stadı’nda İstanbulspor ile oynadığı maça Göztepe ve Altay da destek amaçlı geldi. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Başkan Vekili Talat Papatya, Teknik Direktör Tamer Tuna ve Antrenör Mustafa Fedai ile Altay Teknik Direktörü İsmet Taşdemir kritik karşılaşmada Altınordu’yu yalnız bırakmadı. Altınordu Kulübü’nde yapılan açıklamada, "Kritik dönemde destek çağrılarımıza kayıtsız kalmayan Göztepe ve Altay’a çok teşekkür ederiz. İzmirliler’i her zaman yanımızda görmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi. Göztepe scaut ekibinin başında bulunan Mustafa Fedai’nin Altınordulu futbolcuları izlediği ve rapor tuttuğu da öğrenildi.

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