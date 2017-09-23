Altınordu şov yaptı!

Stat: Bornova

Hakemler: Mert Güzenge, Mehmet Yıldırım, Mehmet Kapluhan

Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Yusuf Acer, Mehmet Murat Uçar, Serkan Göksu (Dk. 67 Alican Özfesli), Mirkan Aydın (Dk. 82 Fatih Aktay), Kerim Avcı, Deniz Vural (Dk. 87 Oğulcan Ülgün), Kerim

Alıcı, Barış Alıcı, Recep Yemişçi

Gaziantepspor: Adnan Karabulut, Şenol Can, Serhan Yılmaz (Dk. 76 Harun Enes Nural), Mehmet Sait Üzümcü (Dk. 85 Erdal Ahmet Özdemir), Zeki Sinanoğlu (Dk. 46 Mustafa Emirhan Özyaşar), Hüseyin Polat, Hasan Genç, İlker Günaslan, Oktay Aydın, Müslüm Talşik, Yusuf Erdem

Goller: Dk. 45+2, Dk. 52 Kerim Avcı, Dk. 74 Mirkan Aydın (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 27 Yusuf Erdem, Dk. 33 Zeki Sinanoğlu, Dk. 72 Hasan Genç (Gaziantespor), Dk. 72 Mirkan Aydın (Altınordu)

MAÇ SONU

TFF 1. Lig'de konuk ettiği Gaziantepspor'u 3-0 yenen Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, ilk yarının son anlarında buldukları golün oyunu kendilerine çevirdiğini söyledi.

Eroğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligde üst üste ikinci kez kazandıkları için mutlu olduğunu, galibiyet serisi yakalamak istediklerini ifade etti.

Karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını aktaran Eroğlu, şunları kaydetti:

"Maçtan önce herkesin 'rakip kolay' vurgusu yapması, bence bu müsabakaların ne kadar zor olduğu anlamına geliyor. Futbolcuları motive etmek zaman zaman zor oluyor. Biz iyi hazırlanmıştık, gol bulduğumuzda maçı lehimize çevireceğimizi biliyorduk. Gol süresi uzadığında da rakibin direncinin artacağını, oyunun duracağını biliyorduk. İlk yarı birçok gol girişimimiz oldu. İlk yarı biterken bulduğumuz gol, oyunu bize çevirdi. İkinci yarı bu güvenle skoru artırmak istiyorduk, nitekim 2 ve 3. golü bulduk, oyunun kontrolü bize geçti."

- Gaziantepspor cephesi

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bünyamin Süral, iki genç takımın mücadelesinde kaybeden taraf olduklarını belirterek, rakiplerini kutladı.

İlk yarıda yakaladıkları gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini dile getiren Süral, "İlk yarı kazanabilir, gol atabilirdik. Kaleci ile karşı karşıya kaldığımız 2 pozisyon var. Bu işin kuralı atacaksın, atamazsan yenilirsin. Uzatmada gelen gol, bizi demoralize etti. Durumu eşitlemek isterken tamamen şanssızlığımıza ikinci gol geldi. Üçüncü gol de tamamen şanssızlığımızdı." ifadelerini kullandı.