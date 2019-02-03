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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
03.02.2019 - 12:29, Son Güncelleme:

Altınordu sonunda Play-Off hattında!

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Altınordu sonunda Play-Off hattında!

Spor Toto 1. Ligde 20. hafta mücadelesinde evinde son sıradaki Kardemir Karabüksporu 6-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 14 haftaya çıkaran Altınordu, sonunda 35 puanla adını Play-Off hattına yazdırmayı başardı.

Son mağlubiyetini 21 Eylül 2018'de 1-0'lık skorla Adana Demirspor karşısında alan İzmir temsilcisi daha sonra oynadığı 14 karşılaşmada 8 galibiyet, 6 beraberlik elde ederek 30 puan topladı.

Kırmızı-lacivertliler son 4 maçta kalesini gole kapatırken, bu periyotta 9 kez rakip ağları sarstı. En son 10 Mayıs 2015'te Manisasporu 6-1 mağlup eden Altınordu, 1.364 gün sonra rakip filelere 6 gol birden bıraktı.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Artık çok zorlu bir maratona giriyoruz. Serimizi devam ettirmek amacındayız. Bu periyodu en yüksek puanla geçerek hedefimize bir adım daha yaklaşmak istiyoruz" diye konuştu.

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