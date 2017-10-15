Stat: Bornova
Hakemler: Süleyman Abay, Orkun Aktaş, Bahtiyar Birinci
Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Yusuf Acer, Mehmet Murat Uçar (Dk. 63 Barış Alıcı) Serkan Göksu, Mirkan Aydın, Erdoğan Yeşilyurt, Kerim Avcı, Deniz Vural (Dk. 46 Alican Özfesli) Kerim Alıcı, Recep Yemişci (Dk. 83 Fatih Aktay)
Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Gökhan Süzen (Dk. 71 Gökhan Meral) Magaye (Dk. 58 Abdulaziz Solmaz) Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 85 Sercan Kaya) Onur Akbay, Tevfik Altındağ, Digao, Renan Foguinho, Didi, Vlagyimir Koman, Bahattin Köse
Goller: Dk. 23 Magaye (Adanaspor) Dk. 90+3 Fatih Aktay (Altınordu)
Kırmızı Kart: Dk. 81 Bahattin Köse (Adanaspor)
Sarı Kartlar: Dk. 20 Serkan Göksu, Dk. 37 Kerim Avcı, Dk. 45 Uğur Arslan Kuru, Dk. 82 Recep Yemişçi (Altınordu)