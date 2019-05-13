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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
13.05.2019 - 10:51, Son Güncelleme:

Altınordu Play-Off’a 90 dakika uzakta

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Altınordu Play-Off’a 90 dakika uzakta

Spor Toto 1. Lig’de Boluspor’u yenerek ilk 6 yarışında fire vermeyen Altınordu, son haftada Giresunspor deplasmanından alacağı galibiyet ile hiçbir sonuca bakmaksızın Play-Off oynama başarısı gösterecek. Puan kaybında ise rakiplerinin alacağı skorlar İzmir ekibinin geleceğini belirleyecek.

5. sezonunu geçirdiği Spor Toto 1. Lig’de tam 3 kez Play-Off’un kapısından dönen Altınordu bu yıl şanssızlığını kırmak istiyor. 2014/2015 sezonunda bir puanla, 2016/2017 ve 2017/2018 sezonunda ise averajla Play-Off trenine binemeyen kırmızı-lacivertli takım bu sezon da Play-Off’a oldukça yakın. Boluspor’u 3-0 yenerek haftayı 57 puanla 5. basamakta noktalayan kırmızılı-lacivertliler, ligin son haftasında Giresunspor deplasmanından galibiyetle dönmesi durumunda hiçbir skora bakmaksızın tarihinde ilk kez Süper Lig için Play-Off oynamaya hak kazanacak.

Giresunspor’a şansı tutmuyor
Son haftada hata yapmak istemeyen ve adını bu sezon Play-Off’a yazdırmak isteyen Altınordu, deplasmanda Giresunspor’u yenerek Karadeniz temsilcisi karşısında da tarihinde ilk kez galibiyete uzanmak istiyor. İki takımın daha önce oynadığı 11 karşılaşmada kırmızı-lacivertliler hiç galibiyet yüzü göremedi. Hüseyin Eroğlu’nun öğrencileri hafta sonunda Giresunspor’u devirmesi durumunda hem Play-Off’a hak kazanacak hem de Karadeniz ekibini tarihinde ilk kez mağlup edecek.

Kulaklar diğer maçlarda
Giresunspor’u devirmesi durumunda Play-Off oynaması kesinleşecek olan Altınordu, puan kaybı yaşaması durumunda rakiplerinden gelen skorları bekleyecek. Son haftada 59 puanlı Osmanlıspor deplasmanda Adanaspor ile, 56 puanlı Gazişehir deplasmanda Kardemir Karabükspor ile, 55 puanlı Adana Demirspor ise deplasmanda Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak. Tüm takımların kazanması durumunda ise ligde sıralama değişmeyecek ve Play-Off’u daha önce garantileyen Hatayspor’un yanı sıra Osmanlıspor, Altınordu, Gazişehir bir üst lige çıkmak için mücadele edecek. Adana Demirpor’un puan kaybında ise İzmir temsilcisinin alacağı skor ne olursa olsun Play-Off’a kalacak.

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