"Altınordu maçında alacağımız sonuç çok önemli"
Spor Toto 1. Lig'de yarın sahasında Altınordu'yu ağırlayacak Çaykur Rizespor'da, kulüp başkan vekili Hasan Kartal, tek hedeflerinin maçı kazanmak olduğunu, başka takımları düşünmeden işlerini yapmaları gerektiğini söyledi.
Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde geçen haftaki Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçının genelinde iyi oynamalarına rağmen topun çizgiyi geçmediği bir pozisyonda verilen gol kararıyla yenik duruma düştüklerini savundu. Kartal, mücadeleyi bırakmayarak son dakikada attıkları golle bir puanı aldıklarını belirtti.
Süper Lig'e yükselme yarışında kendi göbeklerini kendilerinin keseceğini vurgulayan Kartal, "Önce ödevimizi yapacağız. Bu hafta Altınordu maçında alacağımız sonuç çok önemli. Tek hedefimiz Altınordu maçında üç puan. Başka takımları düşünmeden işimizi yapmalıyız. Kendi işimize odaklanıp sabırla her maç üzerine koyarak ilerlemeliyiz. Düştüğümüz yerden ayağa kalkmak istiyorsak buna mecburuz." diye konuştu.
Kartal, her takımın zorlu yarışta mutlaka puan kaybedeceğini ifade ederek, "Kulüp olarak genel bir sorunumuz yok ve takım artık belli bir sisteme girdi.
Hocamıza, futbolcularımıza çok güveniyoruz. Yarışta biz de puan kaybedeceğiz, lider Ümraniyespor da puan kaybedecektir. Önemli olan sonunu güzel getirmek ve biz camia olarak bu hedef doğrultusunda kenetlenmiş durumdayız." değerlendirmesinde bulundu.
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