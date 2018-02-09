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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerFutbol Haberleri"Altınordu maçında alacağımız sonuç çok önemli"
Futbol "Altınordu maçında alacağımız sonuç çok önemli"
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Sıradaki Haber: Bu gurur Teleset Mobilya Akhisarspor’un!

Futbol
aa-spor
09.02.2018 - 15:07, Son Güncelleme:

"Altınordu maçında alacağımız sonuç çok önemli"

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Spor Toto 1. Lig'de yarın sahasında Altınordu'yu ağırlayacak Çaykur Rizespor'da, kulüp başkan vekili Hasan Kartal, tek hedeflerinin maçı kazanmak olduğunu, başka takımları düşünmeden işlerini yapmaları gerektiğini söyledi.

Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde geçen haftaki Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçının genelinde iyi oynamalarına rağmen topun çizgiyi geçmediği bir pozisyonda verilen gol kararıyla yenik duruma düştüklerini savundu. Kartal, mücadeleyi bırakmayarak son dakikada attıkları golle bir puanı aldıklarını belirtti.

Süper Lig'e yükselme yarışında kendi göbeklerini kendilerinin keseceğini vurgulayan Kartal, "Önce ödevimizi yapacağız. Bu hafta Altınordu maçında alacağımız sonuç çok önemli. Tek hedefimiz Altınordu maçında üç puan. Başka takımları düşünmeden işimizi yapmalıyız. Kendi işimize odaklanıp sabırla her maç üzerine koyarak ilerlemeliyiz. Düştüğümüz yerden ayağa kalkmak istiyorsak buna mecburuz." diye konuştu.

Kartal, her takımın zorlu yarışta mutlaka puan kaybedeceğini ifade ederek, "Kulüp olarak genel bir sorunumuz yok ve takım artık belli bir sisteme girdi.
Hocamıza, futbolcularımıza çok güveniyoruz. Yarışta biz de puan kaybedeceğiz, lider Ümraniyespor da puan kaybedecektir. Önemli olan sonunu güzel getirmek ve biz camia olarak bu hedef doğrultusunda kenetlenmiş durumdayız." değerlendirmesinde bulundu.

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