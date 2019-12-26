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GeriFutbol Altınordu Kulübü 96. yaşını kutladı
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Futbol
AA
26.12.2019 - 14:26, Son Güncelleme:

Altınordu Kulübü 96. yaşını kutladı

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Altınordu Kulübü 96. yaşını kutladı

Altınordu İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge, "İnşallah yüzüncü yılda da bu toprakların çocuklarından kurduğumuz kadromuzla çok güzel yerlerde bu armayı temsil ederiz." dedi.

Altınordu Kulübünün 96. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Orhubilge, Altınordu'nun 96 yıldır şan ve şerefle ayakta olduğunu söyledi.

Yarınların Altınorduluların olacağını belirten Orhubilgi, "İnşallah bu armayı şanla ve şerefle daha nice 96 yıllara taşımayı hep birlikte Allah bize nasip eder. Yüzüncü yılda da bu toprakların çocuklarından kurduğumuz kadromuzla çok güzel yerlerde bu armayı temsil edeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Altınordu Kulübü Derneği İkinci Başkanı Halim Bezircilioğlu da 96 yıldır kulübün bayrağını ayakta tutarak birçok şeyi başardıklarını, 7'den 70'e herkesin saygı ve sempati duyduğu kulüplerinin bu çizgisini sürdüreceğini kaydetti.

Törene katılanlar daha sonra kulübün kurucu başkanı Süleyman Ferit Eczacıbaşı'nın Konak ilçesindeki heykeline çelenk bıraktı.

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Altınordu Kulübü 96. yaşını kutladı


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