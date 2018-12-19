Altınordu kendini aşacak
Spor Toto 1’inci Lig’de ilk yarının son haftasında pazartesi günü evinde Giresunspor’la karşılaşacak Altınordu sahadan puanla ayrılması halinde son 5 yıldaki en iyi yenilmezlik serisini yakalamış olacak.
1’inci Lig’e yükseldiği 2014-15 sezonunda son 10 maçında 9 galibiyet 1 beraberlik alarak müthiş bir performans gösteren, 2016-17’de 7 galibiyet 2 beraberlikle 9 haftalık namağlup seri yakalayan İzmir ekibi, bu sezon 7’nci ve 16’ncı haftalar arasında 5 galibiyet, 5 beraberlik elde ederek 10 haftadır sahadan eli boş ayrılmadı.
İzmir temsilcisi, Giresunspor karşısında da kaybetmeme serisini 11 haftaya çıkarmayı hedefliyor. Kırmızı-lacivertlilerin 3’üncü Lig’de şampiyon olduğu 2012-13 sezonunda 16 hafta, 2’nci Lig’de kupa kaldırdığı 2013-14 sezonunda ise 17 hafta bileği bükülmemişti.
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