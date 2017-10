Altınordu, Kars 36 Spor karşısında 90+5'te yıkıldı

Stat: Bornova

Hakemler: Çağdaş Altay, Ata Yıldırım, Emrah Ünal

Altınordu: Berke Özer, Musa Caner Aktaş, Yusuf Yalçın Arslan, Seydi Kayasoy, Ali Mert Aydın, Enis Durak (Dk. 46 Murat Uçar), Berk Erel, Muhammed Rıdvan Özdemir (Dk. 46 Kerim Avcı), Erdoğan Yeşilyurt, Alican Özfesli, Fatih Aktay

Kars 36 Spor: Aykut Demirdelen, Yılmaz Dora (Dk. 87 Burak Can Akıncı), Sarper Salih Ağca, Nazım Berat Karaali, Samet Tosun, Emrah Turan (Dk. 56 Abdurrahman Kırmacı), Nurettin Ecevit (Dk. 76 Kante), Sabahattin Genç, Şükrü Can Yılmaz, Bulut Akbaş, Hakan Tice

Gol: Dk. 90+5 Sabahattin Genç (Kars 36 Spor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Bulut Akbaş, Dk. 77 Yılmaz Dora, Dk. 84 Şükrü Can Yılmaz (Kars 36 Spor), Dk. 38 Yusuf Yalçın Arslan, Dk. 43 Erdoğan Yeşilyurt (Altınordu)