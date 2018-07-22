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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
DHA
22.07.2018 - 13:39, Son Güncelleme:

Altınordu kardeş kulübüyle buluştu

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Altınordu kardeş kulübüyle buluştu

Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Altınordu, Erzurum kampında "Kardeş Kulüp" ilan edilen pilot takım Niğde Anadolu FK ile bir araya geldi.

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ve teknik ekibin ziyaretinde Niğde temsilcisine baklava ikram edildi.

Niğde Anadolu FK Teknik Direktörü Yavuz İncedal, Hüseyin Eroğlu ile objektiflere poz vererek, birbirlerine başarı diledi. Eroğlu, "Niğde Anadolu FK, Niğde halkının özlemini giderecek bir oluşum. Başarı için takım kadar Niğdelilerin de el ele vermesi gerekir" dedi.

Altınordu’dan Niğde Anadolu FK’ya kiralanan gençlerle özel olarak ilgilenen Eroğlu, "Niğde gençlerimizin Altınordu A takımına daha eksiksiz bir şekilde yükselmelerini sağlayacak. Gözlerimiz gençler kadar Niğde forması giyen tüm futbolcuların üzerinde olacak" diye konuştu. 

Niğde Anadolu FK Teknik Direktörü Yavuz İncedal ise genç ve dinamik bir ekiple yola çıktıklarını belirterek, "Niğde Anadolu FK’nın da Altınordu gibi bir karaktere sahip olması en büyük arzumuz" yorumu yaptı.

FMS TESTİ UYGULANDI

Altınordulu oyunculara Erzurum kampında Fonksiyonel Hareket Değerlendirmesi (FMS) testi yapıldı. Avrupa’da Milan, Roma, Bayern Münih, Ajax, Liverpool ve Borussia Dortmud gibi bir çok kulübün de yaptığı FMS testi, Altınordu A Takım Fizyoterapisti Kazım Bayram ve yardımcısı Kürşat Yarar tarafından uygulandı. Uluslararası geçerliliği olan ve sezon öncesi sporculara uygulanan FMS testinde 7 hareket üzerinden futbolcuların eksik bölgeleri tespit ediliyor.

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