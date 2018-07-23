Altınordu, Karabükspor'u tek golle geçti
2018-2019 sezonu hazırlıklarını sürdüren Altınordu, Erzurum'daki son hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Kardemir Karabükspor'u Kemal Rüzgar'ın golüyle 1-0 yendi.
ALTINORDU:1 - KARDEMİR KARABÜKSPOR:0
SAHA: Yüksek İrtifa Tesisleri
HAKEMLER: Sinan Derici, Selahattin Altay, Özgür Ertem
ALTINORDU: Erce Kardeşler (Dk.46 Erhan Erentürk) – Murat Uçar, Sinan Osmanoğlu (Dk.75 Recep Yemişci), Hasan Hatipoğlu (Dk.81 Mehmet Enes Sığırcı), Ali Mert Aydın (Dk.62 Yusuf Acer), Deniz Kılınç (Dk.58 Berkay Samancı), Oğulcan Ülgün, Anıl Koç (Dk.67 Fatih Aktay), Muhammed Mert, Atakan Üner (Dk.64 Kerim Alıcı), Kemal Rüzgar
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ferhat Yılmaz – Serkan Kurtuluş (Dk.63 Ümit Dönmez), İbrahim Kaş (Dk.56 Berkay Yılmaz), Sissoko, Berke Sağkan (Dk.46 Abdullah Sezgin), Murat Ceylan (Dk.46 Toykan Topuz), Zeki Korkmaz (Dk.62 Emre Eser), Aydın Yılmaz (Dk.46 Enes Nalbantoğlu), Aymen Souda (Dk.60 Baran Er), Serdar Özbayraktar (Dk.46 Fatih Kamacı), Yusuf Akbulut
GOL: Dk.45 Kemal Rüzgar (Altınordu) (Ajansspor)
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