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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
18.01.2019 - 13:29, Son Güncelleme:

Altınordu kaptanından başarı sözü!

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Altınordu kaptanından başarı sözü!

Spor Toto 1. Lig’de pazar günü Balıkesirspor Baltok’la evinde oynayacağı ikinci yarının ilk maçına odaklanan Altınordu’da kaptan Hasan Hatipoğlu başarı sözü verdi.

Sezon başında şampiyonluk hedefiyle yola çıktıklarını hatırlatan tecrübeli stoper, üst üste gelen sakatlıklar ve şanssızlıklar nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Play-Off hattının 2 puan gerisindeyiz. Ligde 11 haftadır yenilmiyoruz. Kamp dönemini çok iyi geçirdik. İkinci yarıda Süper Lig hedefimize ulaşmak için çalışacağız" dedi.

Ligin en az gol yiyen takımlarından biri olduklarını söyleyen kaptan Hasan, "Savunmada başarılı bir performansa imza attık. Forvetlerimiz sakatlanmasaydı daha fazla skor üretebilirdik. Eksiklerin takıma dönmesiyle ikinci yarıda daha golcü bir takım olacağımızı düşünüyorum. İyi bir kadroya sahibiz. Üst sıralara oynayacağız" diye konuştu.

Taraftarlardan daha fazla destek beklediklerini sözlerine ekleyen 29 yaşındaki defans oyuncusu, tüm İzmirlileri destek için tribüne davet etti.

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