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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
28.01.2019 - 10:57, Son Güncelleme:

Altınordu, İtalya'ya açıldı!

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Altınordu, İtalya'ya açıldı!

Altınordu Kulübü'nden yapılan açıklamada, kulüp icra kurulu başkanı Barış Orhunbilge ile dış ilişkiler yönetmeni Aydın Güvenir'in, İtalya'da Milan ve Atalanta kulüplerini ziyaret ettiği bildirildi.

Barış Orhunbilge ve Aydın Güvenir’in 12 yaş altı takımlarının katılımıyla düzenlenecek İzmir Kupası'na katılacak Milan'ın akademi direktörü Mario Beretta ve akademi genel sekreteri Ivan Zauli ile bir araya geldiği, daha sonra San Siro Stadı'ndaki Milan-Napoli maçını izlediği belirtildi.

Altınordu heyetinin Atalanta Akademi Genç Takımlar Koordinatörü Stefano Bonaccorso, futbol okulları koordinatörü Loris Margotto, genç takımlar antrenörü ve oyuncu izleme sorumlusu Luca Rebba ile de görüştüğü kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınordu İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge, İtalya'daki ziyaretlerin kulüp tanıtımı açısından çok önemli olduğunu belirtti. Altınordu ile Avrupa kulüpleri arasında iş birliklerini artırmayı düşündüklerini ifade eden Orhunbilge, şunları kaydetti:

"Katıldığımız ve düzenlediğimiz uluslararası turnuvalar sayesinde Avrupa'da önemli bir tanınırlık noktasındayız. Şimdi ise sıra karşılıklı iş birlikleri ile bunu daha da üst seviyelere taşımak. Milan ve Atalanta gibi iki önemli kulüple bugün ilk adımlarımızı attık. Bu ziyaretlerimizi farklı ülkelerdeki farklı kulüplerle devam edeceğiz." 

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