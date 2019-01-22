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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
22.01.2019 - 14:01, Son Güncelleme:

Altınordu ilk peşinde

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Altınordu ilk peşinde

Spor Toto 1’inci Lig’de ikinci yarının ilk haftasında evinde Balıkesirspor Baltok’u 1-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 12 maça çıkaran Altınordu, cuma günü deplasmanda karşılaşacağı lider Gençlerbirliği’ne ilk iç saha mağlubiyetini tattırmak istiyor.

Kırmızı-lacivertliler, ligde evinde namağlup tek takım olan Başkent ekibini dize getirmenin planlarını yapıyor. Ankara’da oynadığı 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik alarak 22 puan toplayan Gençlerbirliği bu periyotta 19 gol atıp kalesinde yalnızca 2 gol gördü.

HÜSEYİN EROĞLU: "YENEMEYECEĞİMİZ TAKIM YOK"

Gençlerbirliği’nin ikinci devrenin ilk karşılaşmasında deplasmanda Hatayspor’a 3-1 yenildiğini hatırlatan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Rakibimiz yaralı, ancak Süper Lig seviyesinde tecrübeli oyunculara sahipler. Zor bir 90 dakika bizi bekliyor. Kendi oyunumuzu sahaya yanssıttığımızda yenemeyeceğimiz takım yok. Hedefimiz her zaman olduğu gibi galibiyet" diye konuştu. İki takım arasında ligin ilk yarısında İzmir’de oynanan müsabakayı Gençlerbirliği 2-1 kazanmıştı.

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