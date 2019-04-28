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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
28.04.2019 - 12:51, Son Güncelleme:

Altınordu, ilk 6 hedefinden vazgeçmiyor!

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Altınordu, ilk 6 hedefinden vazgeçmiyor!

Spor Toto 1’inci Lig’deki İzmir derbisinde, Altay’ı 2-1 mağlup ederek 51 puana ulaşan Altınordu, ilk 6 hedefinden vazgeçmiyor.

Üst üste aldığı Osmanlıspor, Birevim Elazığspor (D) ve Ümraniyespor yenilgilerinin ardından play-off hattından uzaklaşan kırmızı-lacivertliler, son 2 maçında Afjet Afyonspor (D) ve Altay’ı dize getirerek yeniden yarışa ortak oldu.

Derbiden 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Art arda aldığımız mağlubiyetlerin ardından 5’te 5 hedefi koymuştuk. İlk 2 maçımızı kazandık. Kalan 3 karşılaşmayı 9 puanla tamamlayıp play-off’a kalmak istiyoruz" dedi.

İzmir temsilcisi son 3 sınavında Adanaspor (D), Boluspor ve Giresunspor’la (D) kozlarını paylaşacak.

ENES’İN ŞANSSIZLIĞI

Altınordu forveti Enes Kubat, bu sezon ikinci kez gol attıktan sonra sakatlanma şanssızlığı yaşadı.

Enes, ilk yarıda 3’üncü haftadaki Kardemir Karabükspor deplasmanında rakip fileleri sarstıktan sonra sağ dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kaldı.

İkinci devrede 26’ncı haftadaki Eskişehirspor deplasmanında formasına kavuşan tecrübeli santrafor, dün de 31’inci haftadaki Altay derbisinde 15’inci dakikada attığı golün ardından 29’uncu dakikada sahayı sedyeyle terk etti.

Kasığından sakatlanan Enes’in durumu hafta içinde netleşecek. Altınordu’da Enes’in yerine oyuna dahil olan Atakan da 84’üncü dakikada attığı golle galibiyeti getiren isim oldu.

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Altınordu, ilk 6 hedefinden vazgeçmiyor

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