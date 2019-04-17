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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
17.04.2019 - 11:01, Son Güncelleme:

Altınordu ile UNICEF iş birliği yapacak

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Altınordu ile UNICEF iş birliği yapacak

Altınordu Kulübü'nün, UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) Türkiye Milli Komitesi ile kurumsal iş birliği için görüşmeler yaptığı bildirildi.

Altınordu Kulübü'nden yapılan açıklamada, UNICEF Türkiye Milli Komitesi'nin kurumsal ilişkilerden sorumlu genel müdür yardımcısı Burcu Güvenek Araslı'nın kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan ile bir araya geldiği belirtildi.

Araslı'nın Torbalı’daki Metin Oktay Yerleşkesi’ndeki gençlerle tanıştığı ve UNICEF'le ilgili detaylı bir sunum yaptığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Seyit Mehmet Özkan, UNICEF gibi bir kurumla el ele vermenin hayalini yıllardır kurduğunu bildirdi.

UNICEF armasını hak etmenin çok önemli olduğunu belirten Özkan, "Böyle bir kurum ile iş birliği içerisine girmek bizler için tarif edilemez bir duygu. Bizim en önemli merkezimiz çocuklar. UNICEF ise yıllardır yaptığımız her şeyin zirve noktasında duruyor. Bugün, hayatımın en mutlu günlerinden birini yaşıyorum. UNICEF ile global veya yerel iş birliği kulübümüz için büyük onurdur." ifadelerini kullandı.

Altınordu'nun çocuklar adına çok önemli bir misyon üstlendiğini vurgulayan Araslı ise şunları kaydetti:

"Herkes sahalar, binalar ve tesisler yapabilir. Ancak bunu çocuk eksenine oturtmak ve her şeyi bu felsefeyle inşa etmek müthiş bir şey. Altınordu ile iş birliğinin başlamasıyla ilgili gerekli çalışmaları başlatacağım." 

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Altınordu ile UNICEF iş birliği yapacak

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