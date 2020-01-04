MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAltınordu ikinci yarıya hazırlanıyor
GeriFutbol Altınordu ikinci yarıya hazırlanıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 04.01.2020 - 12:00,Son Güncelleme:/

Altınordu ikinci yarıya hazırlanıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Altınordu ikinci yarıya hazırlanıyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, devre arası kamp çalışmalarına Antalya Lara’da yaptığı antrenmanla devam etti.

Devre arası hazırlıklarını Antalya Lara’da sürdüren Altınordu, çalışmalarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde düz koşu ile başlayan antrenman istasyon çalışmalarıyla sürdü.

Antrenmanın orta bölümünde futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaparken, idmanın yarı sahada çift kale maç ile tamamlandı.

İzmir ekibi çalışmalarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle