Altınordu Gaziantep’te terleyecek
Spor Toto 1. Lig’de son olarak evinde Samsunspor’la 1-1 berabere kalarak galibiyet serisini 5 haftaya çıkarma fırsatını kaçırıp averajla Play-Off hattındaki yerini kaybeden Altınordu, yarın deplasmanda ligin dibine demir atan Gaziantepspor’la karşı karşıya gelecek. Gaziantep Stadyumu’nda oynanacak 23. hafta mücadelesi saat 19.00’da start alacak.
Ligde 4 puanı bulunan rakibi karşısında kayıp yaşamak istemeyen 33 puanlı İzmir ekibi, yeniden Play-Off potasına girmenin planlarını yapıyor. Kırmızı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Fatih ile Oğulcan forma giyemeyecek. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Konumları ne olursa olsun rakibe saygı duyuyoruz. Tek hedefimiz 3 puan. Kazanıp yeni bir seri başlatacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
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