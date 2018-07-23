Altınordu, Fenerbahçe’yi konuk edecek

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
İHA
23.07.2018 - 10:07, Son Güncelleme:

Altınordu, Fenerbahçe’yi konuk edecek

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Altınordu, Fenerbahçe’yi konuk edecek

Fenerbahçe ile Altınordu arasında başlayan dostluk, 27 Temmuz Cuma akşamı İzmir’de oynanacak özel maçla daha da sağlamlaşacak.

Fenerbahçe ile Altınordu arasında başkanlar Ali Koç ve Seyit Mehmet Özkan’ın karşılıklı ziyaretleri ile başlayıp Barış Alıcı ve Berke Özer’in transferleriyle sağlamlaşan dostluk zincirine bir halka daha ekleniyor. İki takım 27 Temmuz Cuma günü İzmir’de hazırlık maçına çıkacak. Dostluk karşılaşması, Bornova Stadında oynanacak. Fenerbahçe’nin yeni başkanı Ali Koç’un da izleyeceği maç saat 21.00’de başlayacak.

Bornova Stadındaki maçın biletleri maraton ve kapalı tribün için 75 TL, kale arkaları içinse 50 TL’den satılacak. VIP tribün biletleri de 150 TL’den satışa sunulacak. Kale arkaları ve maraton tribünleri Fenerbahçe taraftarına ayrılacak. Altınordu taraftarları 250 TL’den satışa çıkarılacak sezonluk kombine bilet almaları halinde ise Fenerbahçe maçına ekstra ücret demeden girebilecek. Biletler, bugün saat 14.00’ten itibaren satışa sunulacak.

ALTINORDU TESİSLERİNİ AÇTI

Altınordu, Fenerbahçe için tesislerinin kapılarını ardına kadar açtı. Sarı-lacivertli ekip, hazırlık maçı kampını Altınordu’nun Kuşadası’ndaki Beytullah Baliç A Takım Yerleşkesinde yapacak. Antrenmanlarına ise Torbalı’daki Metin Oktay Yerleşkesinde hizmete giren hibrit zeminle Şenes Erzik Sahasında çıkacak. Fenerbahçe, İzmir’e salı günü öğleden sonra gelecek.

SEYİT MEHMET ÖZKAN: “BİZİM İÇİN BÜYÜK GURUR”

Fenerbahçe ile Altınordu arasında çok uyumlu bir dostluğun başladığına dikkat çeken Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, “İki evladımızın forma giydiği bir takımı konuk etmek bizim için büyük bir onur. Cuma günü futbol adına güzel şeylerin yaşanmasını diliyorum” dedi.

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