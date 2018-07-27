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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
27.07.2018 - 10:10, Son Güncelleme:

Altınordu Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Altınordu Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Altınordu Fenerbahçe maçı ile sarı-lacivertliler İzmir'de hazırlık karşılaşması oynayacak.. Fenerbahçe karşılaşma için İzmir'e gitti.. Ekibin genel havacılık terminalini kullanması da dikkatler kaçmadı. Spor severler Altınordu Fenerbahçe maçının ne zaman saat kaçta yayınlanacağını ve mücadelenin canlı olarak ekranlara gelip gelmeyeceğini merak ediyorlar. Karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki Altınordu Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Futbol Takımı, 2018-2019 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenmana sarı-lacivertli futbolcuların, ısınma hareketleri ve dayanıklılık koşusuyla başladığı belirtildi. Pas ve pres çalışmasıyla devam eden antrenmanın, çift kale maçla sona erdiği kaydedildi. Sarı-lacivertliler, Spor Toto 1. Lig ekibi Altınordu'yla 27 Temmuz Cuma günü yapacağı hazırlık maçı için bu akşam İzmir'e gidecek. Sarı-lacivertliler, bu akşamİzmir'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Fenerbahçe, Altınordu ile oynayacakları hazırlık maçı için İzmir'e Genel Havacılık Terminali yerine İç Hatlar Terminali’nden gitti. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Altınordu ile hazırlık maçı yapacak olan Fenerbahçe, mücedele için İzmir’e gitti. Sabah saatlerinde yapılan idmanın ardından öğle saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’na gelen sarı-lacivertli kafile, bu seyehatinde İç Hatlar Terminali’ni kullandı.

Fenerbahçe, deplasman seyahatlerinde her zaman Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ni kiralarken, kulüpteki tasarruf tedbirleri kapsamında Altınordu maçı için İç Hatlar Terminali’ni kullandı. Futbolcular, havalimanı çalışanları ve yolcuların isteklerini kırmayarak fotoğraf çektirdi.

 

ALTINORDU FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Altınordu Fenerbahçe maçı bu akşam saat 21:00'da başlayacak. Mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak

GENEL HAVACILIK TERMİNALİ NEDİR?

Futbolcular, havalimanı çalışanları ve yolcularla fotoğraf çektirdi.

Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali, yolcu terminalinden ayrı bir terminal binasında iş jetleri ya da hava taksi ruhsatıyla uçuş yapan işletmelere hizmet vermektedir. Genel Havacılık Terminalini kullanan yolcular; güvenlik, gümrük ve pasaport işlemlerini beklemeksizin hızlıca yapabilmektedir. Yolcular uçağa gitmeden yolcu konforu düşünülerek tasarlanmış olan bekleme salonlarında kalabalıktan ve gürültü kirliliğinden uzakta sakin bir ortamda ağırlanır. Bekleme salonlarında hafif aperatif yiyecekler ve içecekler servis edilmekte olup; internet, günlük ve aylık yayınlar, TV yayını gibi hizmetler sunulmaktadır. Bu gibi hizmetlerden yararlanmak isteyenler eksra ücret ödemek durumunda.

 

COCU, İZMİR'DE 20 YIL ÖNCEKİ FOTOĞRAFINA RASTLADI

Altınordu'nun tesislerindeki "Ayaktakiler-Oturanlar Sergisi"ni gezen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Phillip Cocu, sergide gördüğü 20 yıl önce Hollanda Milli Takımı formasıyla çekilmiş fotoğrafını inceledi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile bu akşamözel maçta karşılaşacak Fenerbahçe'nin teknik direktörü Phillip Cocu, Altınordu'nun sergisinde 20 yıl önce çekilmiş fotoğrafını inceledi. Altınordu Kulübünden yapılan açıklamaya göre Cocu, Torbalı ilçesindeki Metin Oktay Yerleşkesi'nde "Ayaktakiler-Oturanlar Sergisi"ni gezdi. Cocu, dünya ve Türk futbol tarihine geçen takımların fotoğraflarının bulunduğu sergide 1998 yılında Hollanda Milli Takımı formasıyla çekilmiş fotoğrafına rastladı. O tarihte Van der Sar, Seedorf, Stam, Frank de Boer ve Ronald de Boer gibi yıldızlarla birlikte oynayan Cocu, 20 yıllık fotoğrafı inceledi.

Hollandalı teknik adam Cocu, Altınordu Başkan Vekili Barış Orhunbilge, İcra Kurulu Üyesi Ali Ergöçmez ve A Takım Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'ndan kulübün organizasyon yapısı, tesisler ve planlamalar ile ilgili de bilgi aldı. Altınordu'nun örnek bir yapıya sahip olduğunu belirten Cocu, "Altı yaşından A takıma kadar devam eden bir felsefenin varlığı gerçekten çok önemli. Gerçek anlamda başarı, bu felsefeye bağlı kalmakla gelir." ifadelerini kullandı. Öte yandan, Altınordu'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Barış Alıcı ve Berke Özer, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'a verilmek üzere imzalı formalarını başkan vekili Barış Orhunbilge'ye teslim etti.

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