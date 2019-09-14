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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
14.09.2019 - 23:41, Son Güncelleme:

Altınordu - Eskişehirspor: 4-1

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Altınordu - Eskişehirspor: 4-1

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Altınordu sahasında Eskişehirspor'u 4-1 yendi.

Eskişehirspor'un 16. dakikada Emre Güral, 38. dakikada ise Sissoko ile kullandığı penaltılarda Altınordu kalecisi Erhan Erentürk gole izin vermedi.

Altınordu - Eskişehirspor: 4-1

Futbol: TFF 1.Lig - Altınordu: 4 - Eskişehirspor: 1

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Murat Erdoğan, Mehmet Emin Tuğral, Ali Can Alp

Altınordu: Erhan Erentürk, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Ravil Tagir, Ali Mert Aydın, Egehan Gök (Dk. 46 Burak İnce), Oğulcan Ülgün, Berkay Samancı (Dk. 86 Yusuf Yalçın Arslan), Hüseyin Atakan Üner, Anıl Koç, Ersel Aslıyüksek (Dk. 46 Yasin Ozan)

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Erdal Akdarı, Sezgin Coşkun, Sekidika, Emre Güral (Dk. 63 İbrahim Halil Öner), Milinkovic (Dk. 86 Ferhat Kiraz), Issah, Bedirhan Altunbaş, Mehmet Özcan, Sissoko, Cemali Sertel

Goller: Dk. 8 Sinan Osmanoğlu, Dk. 77 ve Dk. 80 Anıl Koç, Dk. 82 Burak İnce (Altınordu), Dk. 74 İbrahim Halil Öner (Eskişehirspor)

Kırmızı kart: Dk. 76 Issah (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Erdal Akdarı, Dk. 90 1 Ekrem Kılınçarslan (Eskişehirspor), Dk. 34 Ersel Aslıyüksek, Dk. 37 Oğulcan Ülgün, Dk. 90 1 Yasin Ozan (Altınordu)

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