« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Altınordu Emre Can'ı alıyor

Altınordu Emre Can'ı alıyor

 TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, Süper Lig'de mücadele eden Göztepe'nin stoperi Emre Can Coşkun'a talip oldu.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in, 23 yaşındaki savunma oyuncusunun Altınordu'ya kiralanmasına onay verip, "Emre Can'ın İzmir'de kalmasını ve Altınordu gibi bir proje kulübünde oynamasını biz de isteriz. Transfer için bir bedel istemiyoruz" diyerek jest yaptığı öğrenildi.

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'nun görüştüğü Emre Can da bu teklife yeşil ışık yaktı. Oyuncunun menajeriyle yapılacak son görüşmenin ardından transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

Altyapısından yetiştiği Galatasaray'da profesyonel olan Emre Can, daha sonra Denizlispor, Aytemiz Alanyaspor ve Akın Çorap Giresunspor formaları da giydi. Genç takımlarda 8 kez milli formayı terleten defans oyuncusu 1'inci Lig'de 57 maçta 2 gol kaydetti. Galatasaray A takımında 2014-15 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 karşılaşmada görev alan Emre Can, geçen sezon Göztepe'de Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılılarda yaz döneminde as kadrodan elenen savunmacı, ağustos ayında sol dizinden ameliyat olduktan sonra iyileşti.

TFF 1. LigAnadolu KulüpleriFutbol

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ