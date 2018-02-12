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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Altınordu, Cengiz’le gurur duyuyor
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Futbol
DHA
12.02.2018 - 14:09, Son Güncelleme:

Altınordu, Cengiz’le gurur duyuyor

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Altınordu’da yetişip sezon başında henüz 20 yaşında dünya devi Roma’nın yolunu tutan Cengiz Ünder, İtalya’ya da çabuk alıştı. Roma’da Serie A’da 4 maçtır ilk 11’de forma giyen genç yıldız, son 2 karşılaşmada 3 gol, 1 asistle oynadı. Hellas Verona deplasmanında İtalya Ligi kariyerindeki ilk golünü atarak takımına 3 puan kazandıran milli futbolcu, dün Roma’nın evinde 5-2 kazandığı Benevento maçında da 2 gol, 1 asistle galibiyete büyük katkı yaptı. Oyundan çıkarken alkış yağmuruna tutulan Cengiz, ilk golünün ardından Afrin’deki terör unsurlarına yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerlerimize destek vermek için İtalya’da asker selamı da verdi.

Genç futbolcunun müthiş performansıyla Seria A’da 47 puanla dördüncü sıraya yükselip Şampiyonlar Ligi hattına giren Roma’da teknik direktör Eusebio Di Francesco da, Benevento mücadelesinin ardından Cengiz’i övdü. Milli gururumuz için, "Büyük oyuncular maçı değiştirebiliyor" diyen Francesco, "Cengiz çok iyi oynadı. Fiziksel olarak iyi duruma geldi. Birkaç hafta öncesine kadar özgüven eksikliği yaşıyordu. Bu kararlılık ve açlıkla devam ederse sahanın lideri olabilir" dedi.

Cengiz’in başarısı Altınordu’ya da gurur yaşattı. Altınordu, Cengiz’in performansını, "Bizim çocuk işte, golleri atar, selamı Roma’dan çakar... Tebrikler Cengiz Ünder, vatan ve bayrak sevgisi her zaman önde gelir" tweetiyle kutladı.

10 YAŞINDA KEŞFEDİLDİ

BALIKESİR’in Sındırgı ilçesinde 1997 yılında doğan Cengiz, 2007’de henüz 10 yaşındayken Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan’ın o dönem altyapı başkanlığını yürüttüğü Bucaspor’da futbola başladı. 2013 yılında Altınordu’ya geçen kanat oyuncusu, bu kulüpte Eylül 2014’te profesyonel oldu. Henüz 17 yaşında 1. Lig’de forma giymeye başlayıp 2 sezonda 11 golle dikkat çeken Cengiz, geçen sezon başında 700 bin euro borservisle gittiği Medipol Başakşehir forması ile Süper Lig’de 32 maça çıktı. Cengiz, 7 kez de ağları sarsınca bu kez tüm Avrupa’nın gözdesi oldu. 2016’dan itibaren A Milli Takım’a da çağırılmaya başlanıp ay-yıldızlı formayla 3 gol atan Cengiz, bu sezon başında 13.4 milyon euro bonservisle Roma’nın yolunu tutarak hem Başakşehir hem de Altınordu’nun kasasını doldurdu.



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