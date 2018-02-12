Altınordu, Cengiz’le gurur duyuyor
Altınordu’da yetişip sezon başında henüz 20 yaşında dünya devi Roma’nın yolunu tutan Cengiz Ünder, İtalya’ya da çabuk alıştı. Roma’da Serie A’da 4 maçtır ilk 11’de forma giyen genç yıldız, son 2 karşılaşmada 3 gol, 1 asistle oynadı. Hellas Verona deplasmanında İtalya Ligi kariyerindeki ilk golünü atarak takımına 3 puan kazandıran milli futbolcu, dün Roma’nın evinde 5-2 kazandığı Benevento maçında da 2 gol, 1 asistle galibiyete büyük katkı yaptı. Oyundan çıkarken alkış yağmuruna tutulan Cengiz, ilk golünün ardından Afrin’deki terör unsurlarına yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerlerimize destek vermek için İtalya’da asker selamı da verdi.
Genç futbolcunun müthiş performansıyla Seria A’da 47 puanla dördüncü sıraya yükselip Şampiyonlar Ligi hattına giren Roma’da teknik direktör Eusebio Di Francesco da, Benevento mücadelesinin ardından Cengiz’i övdü. Milli gururumuz için, "Büyük oyuncular maçı değiştirebiliyor" diyen Francesco, "Cengiz çok iyi oynadı. Fiziksel olarak iyi duruma geldi. Birkaç hafta öncesine kadar özgüven eksikliği yaşıyordu. Bu kararlılık ve açlıkla devam ederse sahanın lideri olabilir" dedi.
Cengiz’in başarısı Altınordu’ya da gurur yaşattı. Altınordu, Cengiz’in performansını, "Bizim çocuk işte, golleri atar, selamı Roma’dan çakar... Tebrikler Cengiz Ünder, vatan ve bayrak sevgisi her zaman önde gelir" tweetiyle kutladı.
10 YAŞINDA KEŞFEDİLDİ
BALIKESİR’in Sındırgı ilçesinde 1997 yılında doğan Cengiz, 2007’de henüz 10 yaşındayken Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan’ın o dönem altyapı başkanlığını yürüttüğü Bucaspor’da futbola başladı. 2013 yılında Altınordu’ya geçen kanat oyuncusu, bu kulüpte Eylül 2014’te profesyonel oldu. Henüz 17 yaşında 1. Lig’de forma giymeye başlayıp 2 sezonda 11 golle dikkat çeken Cengiz, geçen sezon başında 700 bin euro borservisle gittiği Medipol Başakşehir forması ile Süper Lig’de 32 maça çıktı. Cengiz, 7 kez de ağları sarsınca bu kez tüm Avrupa’nın gözdesi oldu. 2016’dan itibaren A Milli Takım’a da çağırılmaya başlanıp ay-yıldızlı formayla 3 gol atan Cengiz, bu sezon başında 13.4 milyon euro bonservisle Roma’nın yolunu tutarak hem Başakşehir hem de Altınordu’nun kasasını doldurdu.
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