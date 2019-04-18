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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Altınordu Başkanı Özkan: "Erce'nin ve Yusuf Acer'in gitme durumu var"
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Futbol
AA
18.04.2019 - 13:38, Son Güncelleme:

Altınordu Başkanı Özkan: "Erce'nin ve Yusuf Acer'in gitme durumu var"

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Altınordu Başkanı Özkan: "Erce'nin ve Yusuf Acer'in gitme durumu var"

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun başkanı Seyit Mehmet Özkan, kalecileri Erce Kardeşler ve sol bek Yusuf Acer ile Avrupa'dan ve Türkiye'den takımların yakından ilgilendiğini söyledi.

Seyit Mehmet Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bizim sadece A takımdaki değil altyapımızda oynayan oyuncularımızı da Avrupalılar takip ediyor. Oyuncularımızı A takımda forma giymeden bir yere göndermeyi doğru bulmuyoruz. Önce formaya olan vefa duygularını yaşamalarını istiyoruz. Sezon sonunda Erce'nin gitme durumu var. Yusuf Acer'in belki gitme durumu var. Şu anda izlemedeler, son 6 maça girildi, daha da izlemeler devam edecek. Daha sonra bakacağız. Değerini bulan bir evladımız olursa kendi ekonomimizi kendimiz karşılamamız, denk bütçeyi yapmamız adına futbolcu verebiliriz. İllaki öz kaynak sistemimizden çıkmayabilir de bir şekilde yapacağız. Şimdiden söyleyebilirim ki önümüzdeki yıllarda Altınordu'dan çok futbolcu çıkacak." ifadelerini kullandı.

Altınordu'nun yetiştirici kimliği nedeniyle oyuncu satışının da büyük önem taşıdığının altını çizen Özkan, "Altınordu olarak, A takımı 3 yılda bir yenileme projemiz var. Her yıl takımın yüzde 33'ünü değiştirmeliyiz. Bunu yapabilmek için her yıl Altınordu'dan böyle çıkışların olması normal." dedi.

"Mili Eğitim Bakanımızı arayıp teşekkür edeceğim"

Seyit Mehmet Özkan, Milli Eğitim Bakanlığının hayata geçirdiği e-Okul Sosyal Etkinlik Modülü ile spor yapan gençlere büyük bir avantaj sağlanacağını vurguladı.

Bu gelişmede Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile yaptıkları yazışma ve görüşmelerin de payı olduğunu aktaran Özkan, "Mili Eğitim Bakanımızı arayıp teşekkür edeceğim. Bence bu bizim için çok önemli bir avantaj, kulüpler için 'Zaman yetmiyor' gibi bahaneler de ortadan kalktı. Kulüplerimizin de öz kaynak sistemine yatırım yapması için de önleri açılmış oldu. Herkesin artık bu toprakların çocuklarına, futbolda öz kaynak sistemine ve olimpiyat sporlarına yatırım yapmalarını rica ediyorum." şeklinde konuştu.

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Milli Eğitim Bakanına bir mektup yazdığını da aktaran Altınordu Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde yeni başlayan başkanlık sistemiyle Milli Eğitim Bakanlığımıza Ziya Bey geldi. Yazdığım mektupta, Sayın Bakanım hayırlı olsun. Sanıyorum farklı ve güzel şeyler olacak. Biraz daha teknokrat ağırlıklı bir üst yönetim olunca işler daha çabuk olacak ve daha çabuk kararlar alınacak. Öyle görüyorum. Bizim futbolda bir yetiştirici kimliğimiz var, bu toprağın çocuklarına yatırım yapıyoruz ama çocuklarımızın okulla ilgili olarak zaman bize yetmiyor. Milli Eğitim çocuğun çok zamanını alıyor. O zaman da bizim saha antrenmanlarıyla ilgili zamanımız kalmıyor. Çocuk okula 8'de giriyor 16'da çıkıyor, 8 saat çocuğa sınıfta uslu dur diyoruz, sonra sahaya çıkınca da kıpır kıpır olmasını bekliyoruz. Bu biraz tezat teşkil ediyor. Bunun en iyisi yarım gün siz milli eğitim olarak çocuğumuza eğitim verin yarım gün de biz akademiler, futbol akademileri... Yani her kulüp için demiyorum, TFF Akademi Ligleri'ne girmiş olan kulüplerin çocuklara yarım gün eğitim versinler. Hiç olmazsa bu çocuklar da kendilerini profesyonel futbolcu olma yolunda yeterince eğitim alsınlar. Gerekirse 4 4 4'ün ikinci ve üçüncü dördünü 6 yıl yapabilirsiniz diye de önerdim."

Bu mektuptan sonra Ziya Selçuk'un, Altınordu'yu ziyarete geldiğini de kaydeden Seyit Mehmet Özkan, "Bakan Bey, bizim çocuklarımıza vermiş olduğumuz İngilizce, satranç, kişilik gelişimi, sporcu sağlığı eğitimlerini görünce, 'Siz burada gerçekten güzel şeyler yapıyorsunuz, bizim size destek olmamız lazım. Genel olarak sadece futbola değil, tüm spor branşlarında, üst düzey yarışmacı eğitim veren tüm kurumlara, spor kulüplerine özel bir konum çıkaralım.' dediler." sözlerine yer verdi.

Altınordu Başkanı Özkan: Ercenin ve Yusuf Acerin gitme durumu var

2020'de İzmir Cup'ta 100 takım

Altınordu Başkanı, bu yıl 6'ncısını düzenledikleri Uluslararası U12 İzmir Cup turnuvasının her sene gelişerek devam ettiğini belirtti.

Avrupa'dan 51, Türkiye'den 21 toplamda 72 takımın katılımıyla bu sene turnuvayı gerçekleştirdiklerini hatırlatan Seyit Mehmet Özkan, "Geçen sene 60'tı, bu sene 72 oldu, gelecek sene U12 İzmir Cup 100 takım olur diye düşünüyorum. Giderek turnuvamız kaliteli oluyor ve Avrupa'da da artık iyice duyulan, bilinen ve merakla beklenen, izlenen bir uluslararası organizasyon oldu." açıklamasını yaptı.

"Turnuvamızın ismini U12 İzmir Cup koyduk, hiç olmazsa İzmir'in de ismini futbol dünyasında duyurmaya çalışıyoruz." diyen Özkan, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu turnuvayla çok güzel bir kültür alış-verişi oluyor. İtalya'dan, İspanya'dan, Danimarka'dan, Hırvatistan'dan hatta Katar'dan kulüpler geldi. Çocuklarımız kendilerine olan öz güvenlerini arttırmış ve başka kültürlerle bir araya gelmiş oluyor. U12 İzmir Cup gibi organizasyonları tüm Süper Lig kulüplerimizin yapmasını öneriyorum ve rica ediyorum. Çünkü çocuklarımız bu yaşlarda böyle uluslararası tecrübeleri yaşarsa daha hızlı gelişimleri sağlanır. Futbolun da artık sadece tüketen değil aynı zamanda üreten tarafına da ufak ufak yatırım yapmak lazım. Bunun için de tabii ki görev çocukların değil, yetişkinlerin, kulüplerimizin. Kulüplerimizin bu işe biraz daha sevgi ve vatansever duygularla yaklaşmasını önemle rica ederim."

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, turnuvanın yarı finalinde 4 Avrupa takımının mücadele ettiğine de değinerek, şunları kaydetti:

"Manchester City ile PSV Eindhoven final oynadı. Yarı finalistler de yabancıydı. Onların tabii ki geçmişe dönük daha sistemli bir çalışma programları var. Oradaki çocuklarımız 3 yaşında jimnastiğe, 5 yaşında saha sporlarına başlıyor. Küçük yaşta spor eğitimi aldıkları için temel eğitim konusunda bizden çok öndeler. Bizde futbol 11 yaşlarda başlıyor, geç başladığımız için onların sahaya yayılışları, futbol mantaliteleri bizden daha önde. Bizim de artık futbolu yavaş yavaş 7 yaş kategorisine kadar düşürmemiz gerek ki onlarla başa baş mücadele edelim."

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