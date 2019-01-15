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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
DHA
15.01.2019 - 15:46, Son Güncelleme:

Altınordu, Avrupa’nın önemli futbol adamlarını ağırladı

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Altınordu, Avrupa’nın önemli futbol adamlarını ağırladı

20’nci Ege Kupasına katılan takımları takip için İzmire gelen dünyaca ünlü futbolcu izleme antrenörleri, Altınordu tarafından ağırlandı. Torbalıdaki Metin Oktay Yerleşkesinde oynanan maçları izleyen antrenörler daha sonra tesislerde incelemelerde bulundular.

Altınordu CEO’su Barış Orhunbilge, yönetim kurulu üyesi Ali Ergöçmez, teknik direktör Hüseyin Eroğlu, dış ilişkiler sorumlusu Aydın Güvenir ve Avrupa temsilcisi Yasin Özçelik katılımcılara detaylı bir sunum yaptı. Bayern Münih, Juventus, PSV, Aston Villa, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Villarreal, Frankfurt, Shaktar Donetsk, Basel, Manchester United, Stuttgart ve Borussia Dortmunddan gelen konuklar, gün sonunda ise yemekte ağırlandı.

CEO Barış Orhunbilge yaptığı açıklamada, "Şu anda sadece Ege Kupasına katılan ülkeleri değil, Avrupanın en önemli kulüplerinin en üst düzeydeki oyuncu izleme antrenörlerini de misafir ediyoruz. Organizasyon yapımız hakkında bilgilendirmeler yaparken, bizimle aynı havayı solumalarını sağlıyoruz. Biçim için çok önemli bir tanıtım fırsatı" dedi.

Liverpool Oyuncu İzleme Başantrenörü Dave Moss ise, Altınordunun Avrupada kısa sürede çok tanınan bir kulüp konumuna yükseldiğini vurgulayarak, Tesisler, sahalar, binalar bir oyuncunun gelişimi için tabi ki çok önemli. Ancak bundan daha önemli olan şey felsefedir. Altınordu, bu felsefeyi oluşturmuş bir kulüp" yorumu yaptı.

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