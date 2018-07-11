Altınordu altyapıda maden buldu

Fenerbahçe’ye genç milli oyuncuları Berke Özer ve Barış Alıcı’yı satarak 3 büyüklere oyuncu veren ve tüm dikkatleri üzerine çeken Altınordu, altyapıya yaptığı yatırımların meyvesini toplamanın gururunu yaşıyor. Seyit Mehmet Özkan’ın kulüp yönetimini devraldığı 2012’den beri son 6 yılda altyapıya yaptığı yatırım, kurduğu yeni tesislerle dikkat çeken kırmızı-lacivertlilerin 18 yaşındaki kaleci Berke’yi 1.5 milyon Euro, 21 yaşındaki sağ kanat Barış’ı ise 1 milyon Euro bonservis ücretiyle Fenerbahçe’ye verdiği iddia edildi. İki genç futbolcudan 2.5 milyon Euro kazanan Altınordu, sözleşmeye eklenen bonuslar ve sonraki transferlerden alacağı paylarla kasasını doldurmayı sürdürecek. Güncel kura göre Altınordu, şimdiden Berke ve Barış’tan yaklaşık 14 milyon TL kazandı.

Altyapısında yetişen Çağlar Söyüncü’yü 2016’da Almanya Bundesliga ekibi Freiburg’a 2.5 milyon Euro bonservis ücretiyle satan İzmir temsilcisi, bonuslarıyla birlikte şu ana kadar genç stoperden toplam 3.3 milyon Euro elde etti. Altınordu, A Milli Takım’da da oynayan, ismi Arsenal gibi devlerle anılan Çağlar, başka bir kulübe daha transfer olursa bonservisten yüzde 25 pay alıp kasasını doldurmaya devam edecek. Çağlar için 25 milyon Euro bonservis bedeli konuşuluyor. Yine 2016’da altyapıdan Cengiz Ünder’i 700 bin Euro bonservisle Başakşehir’e gönderen kırmızı-lacivertliler, sezon içinde 100 bin Euro bonus kazandığı futbolcunun İtalya’da Roma’ya transferinden yüzde 30 pay alarak kasasına 4.5 milyon Euro daha koydu. Cengiz’in kulübe geliri 5.3 milyon Euro’yu buldu. Daha önce Gökhan Karadeniz’i de 900 bin Euro’ya Trabzonspor’a satan 1. Lig ekibi Altınordu, 5 futbolcudan toplam 12 milyon Euro gelir sağladı.



SIRADA ERCE VAR

Altınordu’nun yurtdışına ihraç edeceği son futbolcunun kaleci Erce Kardeşler olması bekleniyor. Geçen sezon Berke Özer’in önünde takımın birinci kalecisi olan 24 yaşındaki file bekçisi önümüzdeki günlerde 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ve bir sonraki transferinden yüzde 30 pay alma şartıyla Belçika ekibi Standard Liege’e transfer olmaya hazırlanıyor.



BERKE HAYALLERİNE KAVUŞTU



Kaleci Berke Özer, Fenerbahçe’ye transferi sonrası sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. 18 yaşındaki file bekçisi, "Çocukken mahalle arasında Engin, Rüştü, Volkan olan o küçük çocuğum ben. Hep hayallerinin peşinden koşan. Ve bugün artık hayatımda yepyeni bir dönem başlıyor. Futbolun Robert Koleji Altınordu’dan mezun olup, okul defterime karakalemle logosunu ezbere çizdiğim Fenerbahçe’deyim. Tarif edilemez duygular yaşıyorum. Üzerimde büyük emekleri olan başta başkanım Seyit Mehmet Özkan olmak üzere herkese çok teşekkür ederim. Ve Fenerbahçe... Göğsümde armanın ne kadar değerli olduğunu o küçük çocuk gibi hiç bir zaman aklımdan çıkarmayacağım" dedi.



ÖZKAN 11 YAŞINDA KEŞFETTİ

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Fenerbahçe’nin yıldız adayı kaleci Berke Özer’i 2011 yılında henüz 11 yaşındayken izlediği bir maç sonrası keşfederek yanına aldı. Yaz döneminde okul spor yurtları turnuvasında forvet olarak görev alan Berke, kalecinin sakatlanması nedeniyle eldivenleri devraldı. Kalede uzun boyunun avantajıyla yaptığı kurtarışlarla alkış toplayan minik file bekçisini ilk tebrik eden Başkan Özkan oldu. Seyit Mehmet Özkan, daha sonra Berke’nin ailesiyle temasa geçerek filiz lisansını o dönem altyapı başkanlığını üstlendiği Bucaspor’da çıkardı. Eldivenleri bir daha çıkarmayan Berke, Altınordu’da profesyonel oldu.



BARIŞ’TAN TARAFTARA MESAJ



Sağ kanat Barış Alıcı, Fenerbahçeli taraftarlara çok çalışacağı konusunda söz verdi. Barış, "Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Berke Özer ve ben. Bu toprakların çocuklarına güvenen, onlara fırsat eşitliği yaratan bir kulüpte büyüdük. Altınordu’da ’Yetiştirme’ işinin ne zor olduğunu göstermek için her çocuğun odasında, sorumlu olduğu bir çiçek vardır. İşte bizler, o çiçek çocuklarıyız. Değer bilen, sorumlu, çalışkan, vefalı. Fenerbahçe taraftarının şunu çok iyi bilmesini isterim ki, bu formayı daha önce kimlerin giydiğini asla unutmayacağım ve her zaman daha iyisi için çabalayacağım" diye konuştu.



İKİZİ KERİM’DEN DUYGUSAL VEDA



Altınordu’da forma giyen Barış Alıcı’nın ikiz kardeşi Kerim Alıcı da duygusal bir mesaj yayınladı. Kerim şu ifadelere yer verdi: "1997’de tek yumurta ikizi olarak doğduk. O günden 10 Temmuz 2018e kadar hep beraber olduk. Aynı okula gittik, aynı sırada oturduk, aynı bardaktan su içtik, aynı sahada oynadık, aynı formaları giydik. Ama kaderde ayrılmak da varmış. Ayrılmak sözde kalan bir şey. Biz ’Kanız, canız’. Yolun açık olsun güzel kardeşim. Şunu bil ki her zaman arkandayım, tıpkı sahada olduğu gibi. Seni seviyorum canım kardeşim."

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