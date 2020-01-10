Altınordu, Ali Yaşar'ı kiralık olarak kadrosuna dahil etti

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, sol kanat oyuncusu Ali Yaşar'la kiralık olarak anlaşma imzalandığı belirtildi.

Geçen yıl da Altınordu'da kiralık olarak forma giyen Ali Yaşar, yaptığı açıklamada, tanıdığı, bildiği ve formasını severek giydiği bir kulübe geldiğini, takım olarak ikinci devrede çıkış yakalayıp yine iddialı duruma yükseleceklerine inandığını bildirdi.

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