Altınordu Adana deplasmanında güldü
Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Altınordu, Adanaspor'u deplasmanda 3-1 yendi.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Alper Çetin , Bilal Gölen , Mehmet Ali Akkor
Adanaspor: Hayrullah , Gökhan , Berkan , Renan Diniz , Tevfik (Bahattin dk. 52 ), Renan Foguinho , Alpay (Oğuzhan dk. 36 ), Koman (Abdulaziz dk. 80 ), Roni , Bekir , Magaye
Yedekler: İrfan, Yakup, Ahmet, Mustafa
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Altınordu: Erce , Yusuf , Hasan , Serkan (Rıdvan dk. 75 ), Erdoğan , Kerim , Deniz , Barış (Caner dk. 82 ?), Berkay , Murat , Mirkan (Fatih dk. 90 ?)
Yedekler: Berke, Ali Mert, Alican, Enis
Teknik Sorumlu: Hüseyin Eroğlu
Goller: Roni (dk. 67) (Adanaspor), Erdoğan (dk. 8), Mirkan (dk. 32), Kerim (dk. 69) (Altınordu)
Sarı Kartlar: Bahattin (Adanaspor), Mehmet, Deniz, Rıdvan (Altınordu)
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakika Altınordu’da Berkay’ın ortasında net pozisyonda Kerim’in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
8. dakika Altınordu’da Berkay’ın ara pasında Erdoğan ceza alanı dışından sert plasesinde meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 0-1
23. dakika Adanaspor’da Roni kaleciyi geçti, açısının kapanmasının ardından pasında topu Magaye ile buluşturdu. Magaye’nin gelişine şutunda top Altınordu savunmasından döndü.
32. dakika Altınordu’da Barış ceza alanı içerisinde ara pasında Mirkan yakın mesafeden şutunda topu ağlarla buluşturdu. 0-2
65. dakika Adanaspor’da Oğuzhan çalımlarla geldi, cepheden sert şutunda kaleci Erce kornere çeldi.
67. dakika Adanaspor’da Bahattin’in yerden sert ortasında Roni yakın mesafeden topu filelerle buluşturdu. 1-2
69. dakika Altınordu’da Erdoğan’ın ceza alanında pasında Kerim gelişine vuruşunda meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 1-3
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