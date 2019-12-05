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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
05.12.2019 - 18:53, Son Güncelleme:

Altınordu: 3 - Yukatel Denizlispor: 5

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Altınordu: 3 - Yukatel Denizlispor: 5

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Yukatel Denizlispor, deplasmanda Altınordu'yu 5-3 mağlup etti.

Hakemler: Burak Pakkan, Murat Altan, Mehmet Emin Tuğral

Altınordu: Ali Emre Yanar, Ali Mert Aydın, Yusuf Yalçın Arslan, Ravil Tagir, Kahraman Demirtaş, Hüseyin Atakan Üner, Egehan Gök (Dk. 64 Okan Derici), Berkay Samancı, Muzaffer Kocaer (Dk. 46 Muhammed Mert), Ersel Aslıyüksek, Kemal Rüzgar (Dk. 73 Fatih Aktay)

Yukatel Denizlispor: Tolgahan Acar, Zeki Yavru (Dk. 71 Murathan Sütcü), Oğuz Yılmaz, Kadir Kurt, Bergdich (Dk. 86 Asım Aksungur), Sedat Şahintürk, Murawski (Dk. 69 Emre Sağlık), Recep Niyaz, Burak Çalık, Mehmet Akyüz, Estupinan

Goller: Dk. 33 ve 68 Estupinan, Dk. 50 Mehmet Akyüz, Dk. 59 Burak Çalık, Dk. 64 Murawski (Penaltıdan) (Yukatel Denizlispor), Dk. 45 Egehan Gök, Dk. 52 Ersel Aslıyüksek, Dk. 90 1 Fatih Aktay (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 16 Yusuf Yalçın Arslan, Dk. 64 Berkay Samancı, Dk. 86 Ali Mert Aydın (Altınordu), Dk. 90 2 Murathan Sütcü (Yukatel Denizlispor)

Altınordu: 3 - Yukatel Denizlispor: 5

MAÇTAN DAKİKALAR

33. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Yukatel Denizlispor atağında Mehmet Akyüz'ün verdiği pasla topla buluşan Estupinan, ceza sahasına girdikten sonra attığı şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

45. dakikada Altınordu beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Hüseyin Atakan Üner'in yaptığı ortada ceza alanı içindeki Egehan Gök'ün kafa vuruşunda, top filelere gitti: 1-1.

İlk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlanan müsabakada konuk ekip 50. dakikada tekrar öne geçti. Burak Çalık'ın pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Mehmet Akyüz, ceza sahasına girdikten sonra attığı şutla takımını 2-1 öne geçiren gole imza attı.

52. dakikada sol kanattaki Muhammed Mert'in attığı pasla topa hareketlenen Ersel Aslıyüksek'in, ceza sahası içinde meşin yuvarlakla buluşur buluşmaz attığı şutta top filelerle buluştu: 2-2.

59. dakikada sol kanattan RecepNiyaz'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içindeki Burak Çalık kafa vuruşuyla topu Altınordu filelerine gönderdi: 3-2.

63. dakikada ceza alanı içinde Yusuf Yalçın Arslan'ın müdahalesiyle Recep Niyaz'ın yerde kalmasının ardından hakem Burak Pakkan penaltı kararı verdi.

64. dakikada penaltı atışını kullanan Murawski, skoru 4-2'ye taşıdı.

68. dakikada sağ kanattan Mehmet Akyüz'ün yerden yaptığı ortada penaltı noktası yakınındaki Estupinan'ın dokunduğu top, ağlarla buluştu: 5-2.

90 1. dakikada Hüseyin Atakan Üner'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde müsait durumdaki Fatih Aktay, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-5.

Müsabakayı Yukatel Denizlispor 5-3 kazandı. Karşılaşmanın rövanşı 19 Aralık Perşembe günü Denizli'de oynanacak.

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