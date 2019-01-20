Altınordu 3 puanla başladı
Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Altınordu, sahasında Balıkesirspor Baltok'u 1-0 yendi.
Stat: Bornova
Hakemler: Murat Erdoğan, Özgür Ertem, Cem Özbay
Altınordu: Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Hasan Hatipoğlu, Deniz Kılınç (Dk. 58 Alican Özfesli), Mehmet Murat Uçar, Muhammed Mert (Dk. 90 Recep Yemişci), Hüseyin Atakan Üner (Dk. 71 Okan Derici), Sefa Yılmaz, Kerim Alıcı, Berkay Samancı, Sinan Osmanoğlu
Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan (Dk. 82 Kethevoama), Furkan Çil (Dk. 65 Muhammed Ali Doğan), Sedat Şahintürk, Okan Alkan, Otoo (Dk. 29 Mehmet Boztepe), Abeka, Glumac, Doğa İşeri, Cumali Bişi
Gol: Dk. 88 Okan Derici (Altınordu)
Sarı kartlar: Dk. 66 Alican Özfesli (Altınordu), Dk. 72 Glumac (Balıkesirspor Baltok)
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