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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.02.2020 - 19:12,Son Güncelleme:/

Altınordu: 2-0 Akhisarspor

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Altınordu: 2-0 Akhisarspor

TFF 1. Lig'in 20. haftasında Altınordu, konuk ettiği Akhisarspor'u 2-0 yendi.

İzmir temsilcisinde bir grup altyapı oyuncusu tarafından Elazığ'ın plaka numarasına atfen karşılaşmanın 23. dakikasında sahaya atılan oyuncaklar, deprem bölgesindeki çocuklara gönderilecek.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Erkan Özdamar, Utku Tunavelioğlu, Hakan Karabalcık

Altınordu: Erhan Erentürk, Ravil Tagir, Berkay Samancı, Kemal Rüzgar (Dk. 72 Yasin Ozan), Ali Yaşar, Hüseyin Atakan Üner, Metehan Mimaroğlu (Dk. 66 Hüsamettin Yener), Yusuf Yalçın Arslan, Furkan Çil, Okan Derici (Dk. 80 Burak İnce), Onur Taha Takır

Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Vrsajevic, Rotman, Aykut Çeviker, Musa Nizam, Ergin Keleş, Burhan Eşer, Cikalleshi (Dk. 75 Hadzic), Kadir Keleş (Dk. 65 Muhammet Reis), Bjarnason, Erhan Çelenk (Dk. 65 Tolga Ünlü)

Goller: Dk. 6 Metehan Mimaroğlu, Dk. 57 Kemal Rüzgar (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 28 Aykut Çeviker, Dk. 56 Rotman (Akhisarspor)


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