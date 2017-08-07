ALTIN TOP ÖDÜLÜNÜ KAZANMASI İÇİN...

222 milyon euro bonservis bedeliyle Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e transfer olan Neymar'a yeni takım arkadaşları sahip çıktı. Brezilyalı yıldıza 10 numaralı formasını teslim eden Javier Pastore de bu isimlerden biri. Arjantinli futbolcu, Neymar'ı dünyanın en iyi futbolcusu olma hedefine yaklaştırmak adına ellerinden gelen tüm çabayı ortaya koyacaklarını belirtti.

Neymar'a oynamak için özgür bir alan bırakacaklarını söyleyen Pastore, yeni takım arkadaşının Paris Saint-Germain'e uyum sağlamakta zorlanmayacağını ifade etti. "Aramıza katılmasından dolayı çok mutluyuz, o dünyanın en iyi futbolcularından biri. Bizim için harika bir transfer" diye konuşan Pastore, tüm takım olarak Neymar'ın Altın Top ödülünü kazanması için Brezilyalı yıldıza destek vereceğini de sözlerine ekledi.