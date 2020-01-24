Altın madalya sahibi Tajay Gayle’den yeni iş birliği

Tajay için son dönemde yetişmiş en iyi yeteneklerden biri şeklinde konuşan Puma Koşu Sporları Pazarlama Başkanı Pascal Rolling, “Dünya Atletizm Şampiyonası’nda keyif ve heyecanla izlediğimiz ve büyük bir başarı elde eden Tajay’ın 2020’de de harika bir performans göstereceğinden eminiz. Puma'nın marka değerleriyle de örtüşen bu değerli iş birliğiyle atletizm kadromuza da güç kattık.” dedi.

Gerçekleştirdiği iş birliğinden duyduğu memnuniyeti ifade eden başarılı atlet Tajay Gayle ise; “Hayranlıkla takip ettiğim Usain Bolt gibi ben de bu aileye katılmaktan onur ve mutluluk duyuyorum. Hedeflerime ulaşmak için çocukluğumdan beri yılmadan çalışıyorum. Geldiğim noktanın benim için ne kadar heyecan verici olduğunu kelimelerle ifade etmem çok zor. Bugün de sevdiğim bir markanın elçisi olmanın tarifsiz mutluluğunu yaşıyorum. Bu iş birliğiye çok daha motive bir şekilde yeni başarılara imza atacağıma inanıyorum” diye konuştu.

Jamaika'da küçük bir yerleşim yeri olan Eastern St. Andrew’de büyüyen Tajay Gayle, uzun atlamaya olan ilgisi ve yeteneğini keşfedene kadar dekatlon da dahil olmak üzere atletizmdeki pek çok farklı disiplini denedi. Uzun atlamadaki yeteneği ise bir antremanda şans eseri ortaya çıktı. Gayle, yüksek sıçrama matının ıslak olduğu antrenmanların birinde koçunun yönlendirmesiyle uzun atlama antrenmanı yaptı. Şans eseri keşfettiği uzun atlamadaki yeteneğiyle o günden bu yana önlenemez bir başarı sergileyen Gayle, yükselen başarı grafiğiyle tarihe de adını şimdiden altın harflerle yazdırmayı başardı.