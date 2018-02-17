Altın madalya Ester Ledecka'nın
2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda, Alp disiplini kadınlar Super-G yarışında Çek Ester Ledecka altın madalya kazandı.
Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların sekizinci gününde, 22 yaşındaki Ledecka 1.21.11'lik zamanlamasıyla kariyerinin ilk olimpiyat altınını aldı.
Saniyenin binde biri farla Çek rakibinin arkasında kalan Avusturyalı Anna Veith gümüş madalyayı boynuna takarken, Liechtenstein'dan Tina Weirather da 1.21.22'lik derecesiyle podyumun üçüncü basamağına çıktı.
2010 Vancouver'ı iki madalyayla tamamlayan ancak sakatlığı nedeniyle Soçi 2014'e katılamayan ABD'li Lindsey Vonn ise altıncı sırada kaldı.
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