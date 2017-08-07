Altın kız Muhsine

İSVİÇRE'nin Nottwil kentinde düzenlenen 2017 IPC Özel Sporcular Dünya Atletizm Şampiyonası'ndapiste çıkan Burhaniyeli atlet, 14 yaşındaki Muhsine Gezer, 400 metrede altın madalya kazandı. 4 gün önce uzun atlamada gümüş madalyaya uzanan Muhsine, 400 metrede 1.02.00'lik derecesiyle ülkemize bu alanda ilk şampiyonluğu kazandırmış oldu.

Geçen yıl Ankara'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda 800 metrede altın, üç adım atlamada bronz madalya kazanan, temmuz ayında ise Londra'da düzenlenen IPC Özel Sporcular Dünya Atletizm Şampiyonası'nda T20 kadınlar 800 metre yarışında üçüncülük kürsüsüne çıkan Muhsine Gezer, İsviçre'de adını zirveye yazdırmayı başardı.

Atletizme üç yıl önce başlayan Muhsine 400, 800 ve 1500 metrede çok sayıda Türkiye şampiyonluğu elde ederken, son bir yılda uluslararası yarışmalarda dikkat çeken derecelere ulaşarak 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları öncesi madalya sinyali verdi.

Başarılı atletin Burhaniye'deki antrenörü Deniz Erenoğlu, geçtiğimiz ay Londra'da elde edilen dünya üçüncülüğü ardından yaptığı açıklamada Muhsine'nin İsviçre'de altın madalya ile döneceğine inandığını söylemiş, asıl hedeflerinin ise 2020 Tokyo Olimpiyatları olduğunu duyurmuştu. Gençler kategorisinde katıldığı şampiyonalarda kendisinden 3-4 yaş büyük atletlerle mücadele etmesine rağmen müthiş bir performans sergileyerek kürsüye çıkan 14 yaşındaki sporcumuz bu akşam Türkiye'ye dönecek. Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Muhsine'yi kutladı.



