Altın kemer Durmuş Karakuş’un

DURMUŞ Karakuş İngiltere’nin Gillingham Stadyumu’nda gerçekleşen ağır sıklet unvan maçında ilk raunda adeta fırtına gibi başladı. Art arda aldığı yumruklarla sersemleyen rakibi karşısında kısa süre içerisinde mücadelenin kontrolünü eline alan Karakuş, sert yumruklarıyla rakibini ringden adeta sildi. İngiltere’de yaşayan bir grup Türk vatandaşın da izlediği karşılaşmada Durmuş Karakuş, ringde 4-1 üstünlük sağlayarak altın kemerin sahibi oldu. Maçın ardından konuşan şampiyon boksör, kazandığı zaferi söz verdiği gibi başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilere armağan ettiğini söyledi.