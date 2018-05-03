Altın fiyatlarındaki değişim bu gün ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatları artış göstererek bugün 175 lirayı aşan fiyatı ile güne başladı. Bu gelişmenin ardından çeyrek altın ve gram altın gibi yatırım altınları değer kazandı. Peki altın fiyatlarındaki son durumun ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın piyasasındaki son durum?
Altının gram fiyatı güne yatay seyirle başladı. Gram altın 175,2 lira, çeyrek altın 288 lira ve Cumhuriyet altını 1.173 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 175,2 lira seviyelerinde dengelendi.
Dün dolar kurundaki değer kazançlarının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2 artışla 175,4 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 175,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 288 lira, Cumhuriyet altını da 1.173 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,36 değer kazancıyla 1.309,73 dolardan işlem görüyor.
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