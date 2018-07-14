"Altın Ayakkabı" kimin olacak? Üçüncülük maçından fazlası, TEK MAÇ!
Harry Kane 6 golde, Romelu Lukaku ise 4. Belçika ile İngiltere arasındaki "üçüncülük" maçı "Altın Ayakkabı" yarışına dönüşebilir! İşte detaylar...
Belçika
- Yarı finali cezası sebebiyle kaçıran Thomas Meunier yeniden ilk 11'e dönüyor.
- Roberto Martinez rotasyon sinyali verdi ama "Altın Ayakkabı" için yarışan Romelu Lukaku'ya özel servisler gelebilir.
- Martinez ile 23 maça çıkan Lukaku, bu 23 maçta 23 gol atarak müthiş bir ortalama yakaladı. Son 3 maçı boş geçmesi bugün patlama yapacağı anlamına gelebilir mi?
İngiltere
- Sağ bek Kieran Trippier sakat, Gareth Southgate; "Trippier maça yetişirse çok şaşıracağım." açıklamasını yaptı.
- Jordan Henderson ve Ashley Young'ın da hafif sakatlıkları bulunuyor, ilk 11'de olmama ihtimalleri yüksek.
- Southgate; "Doğrusunu söylemek gerekirse final yerine üçüncülük maçına çıkmak kimsenin hoşuna gitmeyecek." açıklamasını yaptı.
- "Altın Ayakkabı" yarışında 2 gol avantajı bulunan Harry Kane, son 3 maçında kaleyi bulan sadece 1 şut çekebildi.
En popüler Dünya Kupası bahislerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle