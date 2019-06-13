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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
13.06.2019 - 12:45, Son Güncelleme:

Altaylı Ulaş Zengin'e Göztepe kancası

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Altaylı Ulaş Zengin'e Göztepe kancası

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da geçen sezon yıldızı parlayan genç stoper Ulaş Zengin'e son olarak, iki sezondur İzmir'i Süper Lig'de temsil eden Göztepe talip oldu.

Siyah-beyazlılarla sözleşmesi devam eden Ulaş için sarı-kırmızılıların resmi teklif sunmadığı ancak Göztepeli bir yöneticinin genç savunmacıyı telefonla arayarak nabız yokladığı öğrenildi. Altay yönetimi Ulaş'ın bonservis ücretini açıklamezken, 22 yaşındaki futbolcunun yüksek bir rakam verilmesi halinde satılabileceği belirtildi.

Geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray tarafından izlenen Ulaş için Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un da Altay yönetimi ile dirsek temasında olduğu kaydedildi. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, İzmir'de Ulaş'ı tribünden izlemişti.

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Başarılı defans oyuncusuyla Süper Lig temsilcileri Trabzonspor, Beşiktaş, Atiker Konyaspor ve Aytemiz Alanyaspor'un da ilgilendiği iddia edildi. Altay altyapısından yetişen Ulaş Zengin, geçen sezon 1'inci Lig'de 14 karşılaşmada görev aldı.

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