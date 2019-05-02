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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
02.05.2019 - 11:17, Son Güncelleme:

Altaylı Paixao: "1. Lig'de fiziksel mücadele çok yüksek"

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Altaylı Paixao: "1. Lig'de fiziksel mücadele çok yüksek"

Spor Toto 1. Lig'de 25 gole ulaşan ve "Bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu" unvanını ele geçiren Altay'ın Portekizli futbolcusu Marco Paixao, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Marco Paixao, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Spor Toto 1. Lig'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanını eline geçirdiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Bu başarıyı yakalamasında kendisine destek olan herkese çok teşekkür eden Paixao, "İlk defa geldiğim Türkiye'de bana verilen desteği iyi kullanarak, her maça yüksek motivasyonla çıktım. Şu anda 25 golüm var ve 3 maçımız kaldı. Bu maçlarda hem kazanmak hem de gol atarak yeni rekorlar kırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

- "1. Lig zor"

Paixao, sezon öncesi kamptaki yoğun çalışmaların, kendisine ligin zor geçeceğini düşündürttüğünü aktararak, "1. Lig zor. Çünkü fiziksel mücadele çok yüksek. Bazen hem kendi takım arkadaşlarımın hem de rakip oyuncuların inanılmaz sprint koşular yaptıklarını görüyorum. Çoğu zaman bunu boş yere yapıyorlar. Aslında akılla ve taktikle oynanan futbol daha eğlenceli." diye konuştu.

Ligin başında yüksek fiziksel mücadele nedeniyle alan bulmakta zorlandığını kaydeden Paixao, "Fakat ilerleyen haftalarda biraz daha bu duruma adapte oldum. Sonra zaten gollerimi atmaya başladım." açıklamasında bulundu.

Altaylı Paixao: 1. Ligde fiziksel mücadele çok yüksek

- "Play-off etabına kalamamak şanssızlık"

Devre arasında yapılan takviyeler ve teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın oyun anlayışıyla farklı bir takım olduklarını vurgulayan Paixao, şöyle konuştu:

"Hocamız, atak oynamak isteyen, gol arayan, oyunu yönlendiren bir futbol empoze etmeye çalıştı. Bunları yapabildiğimiz ya da nispeten zorlandığımız maçlar oldu ama oynadığımız her karşılaşmanın hakkını verdiğimizi düşünüyorum. Her maçta elimizden gelenin fazlasını yaptık. Önemli skorlar aldık ama play-off etabına kalamamak şanssızlık."

Altay'la bir sezon daha kontratının olduğunu belirten Portekizli golcü, "Üç maç sonra yaz tatiline gireceğiz. Kontratım bulunduğu için seneye de burada kalacağımı düşünüyorum ama gelecekte ne olur bilemeyiz." değerlendirmesini yaptı.

- 25 golü var

Ligde bitime 3 hafta kala 25 gole ulaşarak, "Bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu" unvanını ele geçiren Paixao, 3 gol daha atması halinde 2002-2003'ten beri 18 takımla oynanan ligde, "Bir sezonda en fazla gol atan oyuncu" unvanını Taner Demirbaş'tan alacak.

Portekizli golcü, kalan 3 haftada 4 gol atması halinde ise 2013-2014'te Polonya'da Slask Wroclaw takımında yakaladığı 28 gollük performansını geride bırakacak. 

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