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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
22.08.2019 - 10:23, Son Güncelleme:

Altay'ın kupalarına haciz girişimi! Engellendi...

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Altay'ın kupalarına haciz girişimi! Engellendi...

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın bir şirkete olan borcu nedeniyle Türkiye kupalarına yapılmak istenen haciz girişiminin engellendiği bildirildi.

Altay'ın internet sitesinde yer alan açıklamada, kulübün eski yöneticilerinden ve genel kurul üyesi Erdoğan Alançay'ın sahibi olduğu medikal ürünler firmasının, siyah-beyazlı ekibe TFF 3. Lig'de mücadele ettiği dönemde fatura karşılığı mal verdiği ve tahsilat yapamadığı iddiasıyla icra takibi başlattığı belirtildi.

İcra takibine yapılan itiraza rağmen, alacaklı avukatının borcun kesinleştiği bilgisiyle bugün kulübe geldiği ve söz konusu tutarı talep ettiği bildirildi.

Kulüp yetkililerinin borcu kapatmak için çaba göstermesine rağmen avukatın, "Bana Türkiye kupaları lazım. Müvekkilimiz talimat verdi. Altay'ın Türkiye kupalarını alacağım ve satışa çıkaracağım." ifadelerini kullandığı ileri sürülen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim kurulu üyelerimizden avukat Çağatay Akar, kulübe gelerek hukuki süreci yönetmeye başladı. Kulübümüz o sırada nakit ve kıymetli evrak ile ödemeyi tamamlamışken, alacaklı avukatı art niyetli bir tavırla tekrar, 'Bana gelen talimat gereği, kupa odasını açın. Evrakların vadesi gelene kadar, Altay'ın benim için hiçbir değer ifade etmeyen kupalarına haciz uygulayacağım.' diyerek uzlaşmayı reddetti. Öncelikle, Türkiye kupalarımıza talimatla haciz yapma girişimi tarafımızca önlenmiş olup, bundan böyle benzer girişimler camiamıza duyurulacaktır."

Öte yandan, Erdoğan Alançay'ın kulüp genel kurul üyeliğinin sonlandırılacağı ve Altay'la ilişiğinin hiçbir platformda kalmayacağı aktarıldı. 

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Altayın kupalarına haciz girişimi Engellendi...

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