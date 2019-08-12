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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İZMİR, (DHA)
12.08.2019 - 12:20, Son Güncelleme:

Altay'ın hocası Karafırtınalar: "Her maçta standartımız olacak"

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Altay'ın hocası Karafırtınalar: "Her maçta standartımız olacak"

Altay'da teknik direktör Sait Karafırtınalar camiaya önemli mesajlar verdi.

TFF 1. Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve transferde kritik hamleler yapan Altay'da teknik direktör Sait Karafırtınalar camiaya önemli mesajlar verdi.

Ligin ilk maçında 18 Ağustos Pazar günü Ümraniyespor'la evlerinde karşılaşacaklarını hatırlatan tecrübeli teknik adam, "Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor'la oynadığımız son hazırlık maçını 3-1 kazandık. Burada skordan çok oynadığımız pozitif futbol beni sevindirdi. Belli bir standarta sahip olacağız. İç ve dış sahada her zaman kazanmaya odaklı, iyi oyun sergileyen bir takım görüntüsü vereceğiz" diye konuştu.

Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladıklarını ifade eden Sait Karafırtınalar, "Yeni transferimiz Leandrinho'nun son durumuna bu hafta bakacağız. Paxiao'nun ise sakatlığı vardı. Tam olarak hazır hale gelemedi. Golcümüzün iyileşmesiyle saha içindeki sistemimiz iyi seviyeye gelecek. İlk karşılaşmalar zorlu geçer ancak biz evimizde kazanıp sezona 3 puanla başlamak amacındayız. Güçlü ve kaliteli bir kadro kurduk. Her futbolcum uzun maraton için hazır olacak. Büyük Altay camiasına hak ettiği başarıları getireceğimize yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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