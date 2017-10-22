Altay'ın gurbette tadı yok

Gurbetteki ilk 2 sınavında Kahramanmaraşspor'u 2-1, Nazilli Belediyespor'u 6-1 mağlup eden, daha sonra Niğde'den 3-0'lık yenilgiyle dönen siyah-beyazlılar, 0-0 sona eren Konya Anadolu Selçuk deplasmanının ardından Kırklareli önünde de istediğini alamadı. Altay son 3 deplasmanda kalesinde 8 gol görerek savunma performansıyla tehlike sinyalleri verdi.
İzmir ekibi namağlup olduğu iç sahada ise 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan topladı. Altay, evinde 9 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü.
Öte yandan Kırklarelispor filelerini 2 kez sarsan forvet Murat Uluç, gol sayısını 6'ya çıkararak takımın en skorer ismi oldu. Teknik direktör Cüneyt Biçer, İzmir'de oynanacak Sakaryaspor maçı öncesi öğrencilerine 2 gün izin verdi. 9 hafta sonunda 17 puanda kalan Altay, bir basamak düşerek 4'üncü sıraya geriledi. İzmir ekibi 29 Ekim'de kendisi gibi 17 puanlı Sakaryaspor karşısında galibiyet arayacak.