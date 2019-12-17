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Futbol
DHA
17.12.2019 - 12:05, Son Güncelleme:

Altay’ın deplasman karnesi zayıf

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Altay’ın deplasman karnesi zayıf

Adana Demirspor’u evinde 1-0 yenerek kara bulutları dağıtan Altay, bu sezon 6 deplasman maçından yalnızca 1'ini kazanabildi.

TFF 1inci Lig’de geçen hafta Adana Demirspor’u evinde 1-0 yenerek kara bulutları dağıtan Altay, bu sezon İzmir dışında oynadığı 6 deplasman maçından sadece 1 galibiyet çıkarabildi.

Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında önce Trabzonspor’a konuk olacak siyah-beyazlılar pazar günü ise ligde Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanına çıkacak. Bu sezon dış sahada sadece Boluspor’u 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar Hatayspor’a 3-2, Akhisarspor’a 2-1 mağlup oldu.

İstanbulspor, Adanaspor ve Osmanlıspor ile berabere kalan Altay, zirve yarışında deplasmanlarda kritik puanlar yitirdi. Altınordu, İzmir derbisinde ise konuk olduğu Altınordu’yu Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda 3-0 yenmişti.

Teknik direktör Ali Tandoğan’ın Trabzonspor sınavına genç ve yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkacağı öğrenildi. İlk maçta Atatürk Stadı’nda bordo-mavililere 2-1 yenilerek avantajı kaybeden İzmir ekibi Trabzon’dan direkt Erzurum’a geçecek.

Altay’ın deplasman karnesi zayıf

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