Altay'ın Afyonkarahisar kampı devam ediyor
Sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren Spor Toto 1. Lig ekibi Altay'ın sportif direktörü Özden Töraydın, şampiyonlukla tamamladıkları son 2 sezondaki kadro derinliği ve takım oyununu bu yıl da sağlamak için gayret ettiklerini bildirdi.
Töraydın, yaptığı açıklamada, Erzurum'dan sonra Afyonkarahisar'da devam ettikleri sezon hazırlıkları kapsamında 1-0 yenildikleri Bursaspor maçından sonra dün çıktıkları ikinci hazırlık karşılaşmasında Balıkesirspor Baltok'la 1-1 berabere kaldıklarını belirtti.
Kamp çalışmalarının günden güne sonuç verdiğini aktaran Töraydın, şunları kaydetti:
"Form grafiğimiz her gün kayda değer şekilde yükseliyor. Folkart TSYD Ege Kupası'nda oynanacak maçlar sonrası çizeceğimiz rota daha da netleşecek. Şampiyonlukla kapattığımız geçmiş iki sezonda en büyük artımız olan kadro derinliği ve takım oyununu bu yılda sağlamak için gayret ediyoruz."
Günün en popüler bahislerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle