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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
10.08.2019 - 12:00, Son Güncelleme:

Altay’dan süper prova! Denizlispor'u 3-1 yendiler...

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Altay’dan süper prova! Denizlispor'u 3-1 yendiler...

TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonuna şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Altay, Süper Lig'in yeni temsilcisi Yukatel Denizlispor'u özel maçta 3-1 yenerek camiasına ışık verdi.

Eksiklikleri lig başlayana kadar gidereceklerini belirten Altay'ın deneyimli teknik adamı Sait Karafırtınalar, "Güçlü bir oyuna sahibiz. Hazırlık kampının başlangıcından bu yana umut verici bir süreç geçirdik. İlk hazırlık maçımızı da Denizlispor ile oynamıştık. 3-1 kaybettiğimiz o maçın ardından iyi yol kat ettiğimiz ortada. 20 gün sonra bu kez biz 3-1 kazandık. Bu umut verici bir sonuç. Kadromuz zenginleşti, ciddi bir forma rekabeti yaşanacak. Çok iyi bir sezon bizi bekliyor" dedi. 

LEANDRINHO KALİTELİ BİR OYUNCU

Karafırtınalar, son transfer Leandrinho'nun çok kaliteli bir isim olduğunu söyledi. Brazilyalı forveti 1. Lig'i yakından tanıdığını ifade eden Karafırtınalar, "Leandrinho bize çok önemli katkılar sağlayacaktır, buna şüphem yok. Çok yönlü bir futbolcu transfer ettik. Altay bu sezon çok farklı bir kimlikte sahada olacak" cümlelerini kullandı.

Altay’dan süper prova Denizlisporu 3-1 yendiler...

YÖNETİMDEN TOPLU İMZA ŞOV

Transferde Brezilyalı Leandrinho ile hücum hattını güçlendiren Altay'da yönetim bayram öncesi toplu imza şov yaptı. As Başkanlar Barış Ekmekçioğlu ve Sabri Sevenoğlu ile yönetim kurulu üyeleri Levent Doğanoğlu, Koray Battal, Cem Torunoğlu ve Çağatay Akar'ın katıldığı imza töreninde, kadroya dahil edilen Deniz Vural, Abdülkerim Bardakçı, Cihan Topaloğlu, Yılmaz Özeren, Erhan Kartal, Hakan Demirci ve İbrahim Al-Hassan Adamu sözleşme imzaladı. Özgür Ekmekçioğlu yönetimi önümüzdeki hafta transfer yasağını kaldırıp iç ve dış transferi noktalayacak. 2 gün bayram iznine çıkan siyah-beyazlılar, pazartesi günü top başı yaparak ligin ilk müsabakası olan Ümraniyespor maçının hazırlıklarına start verecek.

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