Altay’dan Sissoko atağı! | Transfer haberleri...
TFF 1’inci Lig ekiplerinden Altay’da kanat oyuncusu arayışına giren yönetim, rotayı Eskişehirspor’dan İbrahim Sissoko’ya çevirdi.
Sağ kanatta görev alan 27 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcunun Eskişehirspor’dan ayrılmak üzere olduğu öğrenildi.
Alacaklarının olduğu kulübüyle sözleşmesi devam eden Sissoko, Eskişehirspor’un kampına katılmadı.
Siyah-beyazlılar, tecrübeli oyuncuyu tranfser etmek için nabız yoklamaya başladı. Wolfsburg, Panathinaikos, Saint-Etienne, Deportivo gibi kulüplerde görev aldıktan sonra Türkiye kariyerine Eskişehirspor’da başlayan Sissoko, Konyaspor’da da top koşturdu.
Fildişi Sahilli oyuncu geçen sezon 14 maçta görev alıp, 4 kez rakip fileleri sarstı.
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