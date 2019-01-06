Altay’da Yasin'in takımda kalacağı açıklandı!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
DHA
06.01.2019 - 13:31, Son Güncelleme:

Altay’da Yasin'in takımda kalacağı açıklandı!

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Altay’da Yasin'in takımda kalacağı açıklandı!

Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Altay’da ilk yarıdaki performansıyla eleştirilen sağ bek Yasin Palaz’ın takımda kalacağı açıklandı.

Sağ bek transferinin gündemlerinde olmadığını belirten teknik direktör Özden Töraydın, "Yasin ikinci devrede de bizimle olacak. Kendisiyle yolumuza devam ediyoruz. Sağ bek arayışımız yok" diye konuştu. Sezonun ilk yarısında ligde 16 maçta forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, kupada 2 kez görev aldı.

Ara transfer döneminde Tetiş Yapı Elazığspor’dan Yunan orta saha oyuncusu Tatos, Adanaspor’dan gurbetçi sağ kanat Oğuz Han, Ankaragücü’den Belaruslu orta saha oyuncusu Putsila ve Fatih Karagümrük’ten ön libero Merter’le el sıkışan siyah-beyazlılarda transfer arayışları da sürüyor.

İkinci yarıya Antalya kampında hazırlanan Altay’da şimdiye kadar kaleci Egemen, Bulgar stoper Ivanov, Senegalli orta saha oyuncusu Daf, orta saha oyuncuları Metin ve Tevfik’le yollar ayrıldı.

FETHİ SEKİN İÇİN OYNADILAR

İzmir Adliyesi’ne 2 yıl önce yapılan terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin adına üçüncü kez düzenlenen U10 Futbol Turnuvası duygusal anlara sahne oldu.

Fethi Sekin’in Altay U13 takım kaptanı olan oğlu Burak Tolunay ile kardeşi Fikret Sekin’in katıldığı açılış seremonisiyle başlayan anlamlı organizasyonda Göztepe şampiyon oldu.

Vizyon Spor Tesisleri’nin ev sahipliğinde gerçekleşen turnuvada Aydın Yıldızspor ikincilik, Manisa Büyükşehir Belediyespor üçüncülük elde etti.

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